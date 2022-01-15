Escondidinho de camarão é o prato da semana: aprenda a preparação!

Camarão Crédito: Pexels

Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, o chef Juarez Campos ensina a preparar uma receita pra lá de especial: é um escondidinho de camarão. Não gosta ou não pode comer camarão? O comentarista também dá a dica que a receita pode ser adaptada para outros ingredientes. Ouça:

Your browser does not support the audio element. CBN e as Dicas do Chef - Escodidinho de Camarão - 15/01/2022

A receita

Ingredientes:

700g de camarões descascados e limpos

700g de batata baroa sem casca e em pedaços

100g de manteiga

200ml de leite de coco

800ml de leite

200g de queijo parmesão ralado

1 cebola média picada

2 dentes de alho picados

2 tomates picados

1 pitada de colorau

1 colher de sopa de cheiro verde picado

1 colher de sopa de coentro picado (opcional)

50ml de azeite

Sal e pimenta do reino a gosto

Pimenta malagueta em conserva a gosto

Preparo:

Cozinhe a batata baroa, liquidifique com o leite e 2/3 do parmesão

Junte a manteiga e o leite de coco, liquidifique bem, como se fosse uma mousseline.

Acerte o tempero

A parte, refogue no azeite a cebola, alho e colorau

Junte o tomate, cheiro verde e coentro

Deixe cozinhar um pouco até o tomate se desfazer um pouco

Adicione os camarões temperados com sal e pimenta do reino e deixe cozinhar rapidamente

Acerte o tempero e se quiser adicione gotas de pimenta malagueta

Distribua em 10 ramequins e cubra com a mousseline de batata baroa