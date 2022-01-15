Escondidinho de camarão é o prato da semana: aprenda a preparação!

Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, o chef Juarez Campos ensina a preparar uma receita pra lá de especial: é um escondidinho de camarão. Não gosta ou não pode comer camarão? O comentarista também dá a dica que a receita pode ser adaptada para outros ingredientes. Ouça:
CBN e as Dicas do Chef - Escodidinho de Camarão - 15/01/2022
A receita
Ingredientes:
700g de camarões descascados e limpos
700g de batata baroa sem casca e em pedaços
100g de manteiga
200ml de leite de coco
800ml de leite
200g de queijo parmesão ralado
1 cebola média picada
2 dentes de alho picados
2 tomates picados
1 pitada de colorau
1 colher de sopa de cheiro verde picado
1 colher de sopa de coentro picado (opcional)
50ml de azeite
Sal e pimenta do reino a gosto
Pimenta malagueta em conserva a gosto
Preparo:
Cozinhe a batata baroa, liquidifique com o leite e 2/3 do parmesão
Junte a manteiga e o leite de coco, liquidifique bem, como se fosse uma mousseline.
Acerte o tempero
A parte, refogue no azeite a cebola, alho e colorau
Junte o tomate, cheiro verde e coentro
Deixe cozinhar um pouco até o tomate se desfazer um pouco
Adicione os camarões temperados com sal e pimenta do reino e deixe cozinhar rapidamente
Acerte o tempero e se quiser adicione gotas de pimenta malagueta
Distribua em 10 ramequins e cubra com a mousseline de batata baroa
Salpique o restante do parmesão e levar ao forno quente para gratinar