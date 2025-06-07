CBN e as Dicas do Chef

Época de São João: aprenda o preparo do pavê de paçoca

As dicas são do chef Juarez Campos

07 jun 2025 às 11:13
Chef Juarez Campos Crédito: Vitor Jubini
Pavê de Paçoca é a doce receita deste sábado (07/6), já no clima de festa junina. Vamos às dicas e ao preparo na participação do comentarista Juarez Campos. 
Ingredientes:
Biscoito de maisena
2 latas de leite condensado
1 caixinha de creme de leite
2 colheres de manteiga
15 paçocas do tipo rolha
Leite para molhar a bolacha
Preparo:
Em uma panela coloque as 2 latas de leite condensado, as 2 colheres de manteiga e as paçocas esfareladas (de 10 a 12, deixe algumas para decorar).
Deixe cozinhar no fogo baixo e mexendo, até dar o ponto de brigadeiro (desgrudar da panela).
Depois apague o fogo e coloque o creme de leite e mexa até ficar homogêneo e reserve.
Em um prato coloque um pouco de leite e umedeça as bolachas, arrume em uma travessa.
Por cima da camada de biscoito, coloque uma camada do recheio, alternando, uma camada de biscoito e uma de recheio.
Umedeça bem os biscoitos para que o pavê não fique muito duro depois de gelado.
Termine com uma camada de recheio, por cima esfarele as paçoquinhas restante, depois coloque na geladeira, deixe pelo menos 5 horas ou de um dia para o outro.

