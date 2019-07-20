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CBN E AS DICAS DO CHEF

Ensopado à Moda Provençal é receita ideal para dias frios

A dica do chef é servir com arroz, pão italiano ou talharim na manteiga, acompanhado de uma taça de vinho

Publicado em 20 de Julho de 2019 às 13:08

Publicado em 

20 jul 2019 às 13:08
Continuando a série de receitas de inverno, neste sábado, Juarez Campos apresenta uma receita ótima para os dias frios da estação. Típico da Provença francesa, o prato de hoje é um ‘ensopado à moda provençal’. A dica do chef é servir com arroz, pão italiano ou talharim na manteiga, acompanhado de uma taça de vinho. Acompanhe!
CBN e as Dicas do Chefe - 20-07-19
>>> A RECEITA: Ensopado à Moda Provençal
[Rende 4 porções]
Ingredientes:
600g de fraldinha, alcatra, acém, ou músculo
1 cebola média picada
1 cenoura pequena descascada e picada
1 talo de aipo (salsão) picado
4 dentes de alho picados
1 batata em cubos médios ou torneada cozida
1 cenoura em cubos médios ou torneada cozida
8 cebolas pérolas descascadas e cozidas
1 nabo em cubos médios ou torneado cozido
1 xícara de molho de tomates
1 xícara de vinho tinto seco
1 xícara de caldo de carne ou o suficiente
2 colheres de chá de farinha de trigo
Zest (fios da parte amarela) de uma laranja Bahia
1 ramo de tomilho
1 folha de louro
1 colher de sopa de salsa picada
1 coher de sopa de cebolinha verde picada
4 colheres de sopa de azeite
Sal, pimenta do reino e molho inglês
OBS.: a quantidade de batatas, cenoura e nabo tem que ser iguais.
Preparo:
Cortar a carne em cubos médios e temperar com sal, pimeta do reino e molho inglês.
Deixar 30 minutos neste tempero.
Aferventar o zest de laranja três vezes trocando a água a cada vez para tirar o sabor amargo. Reservar.
Em uma panela de fundo grosso, dourar a carne na metade do azeite e reservar.
Refogar a cebola, cenoura, aipo e alho no restante do azeite.
Juntar a carne e polvilhar com trigo e refogar.
Adicionar o molho de tomates e refogar mais um pouco.
Juntar o vinho e deixar evaporar o álcool.
Adicionar o caldo de carne, tomilho, louro, salsa e cebolinha.
Cozinhar tampado até a carne amaciar. Se precisar, junte mais caldo.
Separar a carne e peneirar o molho.
Juntar a carne ao molho de panela, juntar os legumes e as cebolas e aquecer.
Acertar textura e tempero.
Adicionar o zest de laranja e misturar.
Dica do chef:
Servir com arroz, pão italiano ou talharim na manteiga, acompanhado de uma taça de vinho.

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