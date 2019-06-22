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CBN e as Dicas do Chef

Em clima junino, aprenda a receita do Pudim de Pé de Moleque

Aprenda o passo a passo da receita e bom apetite!

Publicado em 22 de Junho de 2019 às 12:46

Publicado em 

22 jun 2019 às 12:46
Com a chegada do mês de junho, começa a temporada de festas juninas. Entrando no clima das festividades, o chef Juarez Campos traz uma receita especial de ‘pudim de pé de moleque’. Aprenda o passo a passo da receita e bom apetite!
CBN Dicas do Chefe - Juarez Campos - Pudim de Pé de Muleque - 7.36s- 22-06-19
A RECEITA:
[Rende 12 porções]
Ingredientes do pudim:
1 envelope de gelatina em pó incolor
1 lata de leite (use uma lata de leite condensado vazia para medir)
2 caixinhas de creme de leite
2 xícaras de chá de doce de leite cremoso
150g de pé de moleque picado
Ingredientes da calda:
1 e 1/2 xícara de chá de açúcar
1 xícara de chá de água
Preparo:
Em uma panela, dissolva o açúcar na água e cozinhe em fogo baixo, sem mexer, por 12 minutos, ou até formar um caramelo dourado.
Despeje em uma forma de buraco do meio, de 22cm de diâmetro, e gire a forma para untar por igual.
Em uma panela, polvilhe a gelatina no leite e deixe descansar por 5 minutos.
Leve ao fogo baixo para dissolver, sem deixar ferver.
Bata no liquidificador com o creme de leite e o doce de leite até ficar homogêneo.
Adicione o pé de moleque e bata para misturar.
Despeje na forma e leve à geladeira por 2 horas ou até firmar.
Desenforme e sirva.

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