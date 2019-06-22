Em clima junino, aprenda a receita do Pudim de Pé de Moleque

Com a chegada do mês de junho, começa a temporada de festas juninas. Entrando no clima das festividades, o chef Juarez Campos traz uma receita especial de ‘pudim de pé de moleque’. Aprenda o passo a passo da receita e bom apetite!

Your browser does not support the audio element. CBN Dicas do Chefe - Juarez Campos - Pudim de Pé de Muleque - 7.36s- 22-06-19

A RECEITA:

[Rende 12 porções]

Ingredientes do pudim:

1 envelope de gelatina em pó incolor

1 lata de leite (use uma lata de leite condensado vazia para medir)

2 caixinhas de creme de leite

2 xícaras de chá de doce de leite cremoso

150g de pé de moleque picado

Ingredientes da calda:

1 e 1/2 xícara de chá de açúcar

1 xícara de chá de água

Preparo:

Em uma panela, dissolva o açúcar na água e cozinhe em fogo baixo, sem mexer, por 12 minutos, ou até formar um caramelo dourado.

Despeje em uma forma de buraco do meio, de 22cm de diâmetro, e gire a forma para untar por igual.

Em uma panela, polvilhe a gelatina no leite e deixe descansar por 5 minutos.

Leve ao fogo baixo para dissolver, sem deixar ferver.

Bata no liquidificador com o creme de leite e o doce de leite até ficar homogêneo.

Adicione o pé de moleque e bata para misturar.

Despeje na forma e leve à geladeira por 2 horas ou até firmar.