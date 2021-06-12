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CBN e as Dicas do Chef

É o amor! Aprenda a preparar risoto de camarões, lagosta e aspargos

Acompanhe a dica do Chef Juarez Campos

Publicado em 12 de Junho de 2021 às 11:24

Publicado em 

12 jun 2021 às 11:24
Risoto de camarões, lagosta e aspargos frescos do chef Juarez Campos
Risoto de camarões, lagosta e aspargos frescos do chef Juarez Campos Crédito: Marinete Barbosa
Esta edição do CBN e as Dicas do Chef é em clima de Dia dos Namorados! O chef Juarez Campos vai ensinar o passo a passo da preparação de uma prato ideal para compartilhar com seu amor: risoto de camarões, lagosta e aspargos frescos. Uma receita sofisticada e fácil de fazer! Acompanhe!
A RECEITA:
Ingredientes:
320g de arbóreo
400g de aspargos frescos
300g de camarões médios
300g carne da calda da lagosta
4 colheres de sopa de manteiga
1 colher de sopa de azeite de oliva
1 litro caldo de peixe ou de legumes
2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
1 colher de sopa de cebola
1/2 xícara de vinho branco seco
Preparo:
Descasque os aspargos retirando o talo mais duro.
Corte-os em rodelas, reservando as pontas.
Frite a cebola picada com metade da manteiga e o azeite.
Junte as rodelas de aspargos e frite por alguns minutos.
Junte o arroz e refogue mais um pouco.
Adicione o vinho branco e deixe-o evaporar em fogo alto.
Junte aos poucos o caldo de peixe, quase em ponto de fervura, sem deixar de mexer.
Depois de 10 minutos, acrescente os camarões, e lagosta temperados cortados em pedaços e as pontas dos aspargos.
Mexa por mais 6 ou 7 minutos e retire do fogo.
Acrescente o restante da manteiga e o parmesão ralado.
Misture bem. Sirva.
CBN E AS DICAS DO CHEFE - 8.30s - 12-06-21.mp3

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