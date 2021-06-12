É o amor! Aprenda a preparar risoto de camarões, lagosta e aspargos

Risoto de camarões, lagosta e aspargos frescos do chef Juarez Campos Crédito: Marinete Barbosa

Esta edição do CBN e as Dicas do Chef é em clima de Dia dos Namorados! O chef Juarez Campos vai ensinar o passo a passo da preparação de uma prato ideal para compartilhar com seu amor: risoto de camarões, lagosta e aspargos frescos. Uma receita sofisticada e fácil de fazer! Acompanhe!

A RECEITA:

Ingredientes:

320g de arbóreo

400g de aspargos frescos

300g de camarões médios

300g carne da calda da lagosta

4 colheres de sopa de manteiga

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 litro caldo de peixe ou de legumes

2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

1 colher de sopa de cebola

1/2 xícara de vinho branco seco

Preparo:

Descasque os aspargos retirando o talo mais duro.

Corte-os em rodelas, reservando as pontas.

Frite a cebola picada com metade da manteiga e o azeite.

Junte as rodelas de aspargos e frite por alguns minutos.

Junte o arroz e refogue mais um pouco.

Adicione o vinho branco e deixe-o evaporar em fogo alto.

Junte aos poucos o caldo de peixe, quase em ponto de fervura, sem deixar de mexer.

Depois de 10 minutos, acrescente os camarões, e lagosta temperados cortados em pedaços e as pontas dos aspargos.

Mexa por mais 6 ou 7 minutos e retire do fogo.

Acrescente o restante da manteiga e o parmesão ralado.

Misture bem. Sirva.