É Natal: aprenda o preparo da torta de ricota com morangos flambados

A dica do chef Juarez Campos deste sábado (200 é uma 'Torta De Ricota Com Frutas Cristalizadas E Morangos Flambados'. Vamos juntos conhecer detalhes deste preparo!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - TORTA DE RICOTA - 9.48s - 20-12-25.mp3
Ingredientes:
500g de Ricota.
1 lata de leite condensado.
A mesma medida de leite.
4 gemas, 4 claras em neve
3 colheres (sopa) de maisena.
Açúcar a gosto / Gotas de baunilha.
Zest de limãosiciliano ralado.
1 xícara de uvas passa de molho em conhaque.
½ xícara de frutas cristalizadas mista em cubinhos.
Preparo:
No liquidificador bater a ricota, o leite condensado, o leite, a maisena, as gemas, baunilha e a zest de limão. Junte as claras em neve.
Adicione as passas escorridas,frutas cristalizadas e misture delicadamente. Coloque em forma desmontável (20cm) e asse em forno 30 minutos a 45 minutos. Enfeite com chantilly e cerejas ao marrasquino.
Sirva com morangos flambados.
Morangos Flambados
Ingredientes (4 porções)
1 caixinha de morangos lavados e cortados em cubos médios
1 colher de sopa de manteiga
1 colher de sopa de açucar
½ copo de suco de laranja
Zest de ½ laranja
½ dose de Rum
1 calice de Cointreau
Hortelã em tirinha
Preparo:
Derreter a manteiga numa frigideira, polvilhar o açucar e deixar dissolver.
Acrescentar o suco e a zest de laranja.
Adicionar os morangos e deixar cozinhar até começar amaciar.
Acrescentar o Rum e o Cointreau.
Deixar ferver para evaporar o alcool.
Servir quente com tirinha de Hortelã.