É Natal: aprenda o preparo da torta de ricota com morangos flambados

Juarez Campos, comentarista de gastronomia Crédito: Acervo pessoal

A dica do chef Juarez Campos deste sábado (200 é uma 'Torta De Ricota Com Frutas Cristalizadas E Morangos Flambados'. Vamos juntos conhecer detalhes deste preparo!

Your browser does not support the audio element. CBN E AS DICAS DO CHEFE - TORTA DE RICOTA - 9.48s - 20-12-25.mp3

Ingredientes:

500g de Ricota.

1 lata de leite condensado.

A mesma medida de leite.

4 gemas, 4 claras em neve

3 colheres (sopa) de maisena.

Açúcar a gosto / Gotas de baunilha.

Zest de limãosiciliano ralado.

1 xícara de uvas passa de molho em conhaque.

½ xícara de frutas cristalizadas mista em cubinhos.

Preparo:

No liquidificador bater a ricota, o leite condensado, o leite, a maisena, as gemas, baunilha e a zest de limão. Junte as claras em neve.

Adicione as passas escorridas,frutas cristalizadas e misture delicadamente. Coloque em forma desmontável (20cm) e asse em forno 30 minutos a 45 minutos. Enfeite com chantilly e cerejas ao marrasquino.

Sirva com morangos flambados.

Morangos Flambados

Ingredientes (4 porções)

1 caixinha de morangos lavados e cortados em cubos médios

1 colher de sopa de manteiga

1 colher de sopa de açucar

½ copo de suco de laranja

Zest de ½ laranja

½ dose de Rum

1 calice de Cointreau

Hortelã em tirinha

Preparo:

Derreter a manteiga numa frigideira, polvilhar o açucar e deixar dissolver.

Acrescentar o suco e a zest de laranja.

Adicionar os morangos e deixar cozinhar até começar amaciar.

Acrescentar o Rum e o Cointreau.

Deixar ferver para evaporar o alcool.