Doce e ácido: aprende o preparo de Sarde in Saor

Nesta edição de CBN e as Dicas do Chef, faremos um prato típico da culinária veneziana: o Sarde in Saor. Feito originalmente com sardinhas fritas marinadas em uma mistura agridoce de cebolas, vinagre e uvas passas, o prato mistura doce e ácido, crocante e macio. Ouça as dicas do Chef Juarez Campos!