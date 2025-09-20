Doce e ácido: aprende o preparo de Sarde in Saor

Nesta edição de CBN e as Dicas do Chef, faremos um prato típico da culinária veneziana: o Sarde in Saor. Feito originalmente com sardinhas fritas marinadas em uma mistura agridoce de cebolas, vinagre e uvas passas, o prato mistura doce e ácido, crocante e macio. Ouça as dicas do Chef Juarez Campos!
CBN E AS DICAS DO CHEF - SARDINHA - 20-09-25
RECEITA: Sarde in Saor
Ingredientes (4 porções)
Ingredientes (4 porções)
- 4 sardinhas grandes esvisceradas e abertas (ou filés de Tilápia)
- 4 colheres de sopa passas brancas e pretas
- 1 cebola grande juliene
- 2 xícaras de vinagre de vinho branco
- ½ xícara de água
- 1 xícara de vinho branco seco
- 20g de pinolis (opcional)
- 1 folha de louro
- 1 colher de chá de açúcar
- Q/b Azeite extra virgem, óleo e trigo
- Sal e pimenta do reino a gosto
- Deixe as passas de molho no vinho por 30 minutos.
- Tempere as sardinhas ou filé de Tilápia com sal, pimenta do reino.
- Empane no trigo, retire o excesso e frite no óleo em semi-imersão. Reserve em papel absorvente.
- À parte refogar a cebola com louro no azeite até murchar bem, mas sem dourar.
- Junte o vinagre, o açúcar, a água e o vinho.
- Deixe reduzir a metade.
- Junte as passas escorridas e os pinolis.
- Num refratário, intercale camadas de peixe com a mistura de cebola, passas e pinolis.
- Termine com a mistura.
- Regue com azeite extra virgem, cubra com filme e deixe marinar 48horas.Sirva frio ou morno com torradas ou com saladinha.