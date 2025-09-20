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CBN e as Dicas do Chef

Doce e ácido: aprende o preparo de Sarde in Saor

Ela é uma das receitas pensadas para pacientes oncológicos

Publicado em 20 de Setembro de 2025 às 11:17

Publicado em 

20 set 2025 às 11:17
Sardinha
Sardinha Crédito: Shutterstock
Nesta edição de CBN e as Dicas do Chef, faremos um prato típico da culinária veneziana: o Sarde in Saor. Feito originalmente com sardinhas fritas marinadas em uma mistura agridoce de cebolas, vinagre e uvas passas, o prato mistura doce e ácido, crocante e macio. Ouça as dicas do Chef Juarez Campos!
CBN E AS DICAS DO CHEF - SARDINHA - 20-09-25
RECEITA: Sarde in Saor
Ingredientes (4 porções)
  • 4 sardinhas grandes esvisceradas e abertas (ou filés de Tilápia)
  • 4 colheres de sopa passas brancas e pretas
  • 1 cebola grande juliene
  • 2 xícaras de vinagre de vinho branco
  • ½ xícara de água
  • 1 xícara de vinho branco seco
  • 20g de pinolis (opcional)
  • 1 folha de louro
  • 1 colher de chá de açúcar
  • Q/b Azeite extra virgem, óleo e trigo
  • Sal e pimenta do reino a gosto
Preparo:
  • Deixe as passas de molho no vinho por 30 minutos.
  • Tempere as sardinhas ou filé de Tilápia com sal, pimenta do reino.
  • Empane no trigo, retire o excesso e frite no óleo em semi-imersão. Reserve em papel absorvente.
  • À parte refogar a cebola com louro no azeite até murchar bem, mas sem dourar.
  • Junte o vinagre, o açúcar, a água e o vinho.
  • Deixe reduzir a metade.
  • Junte as passas escorridas e os pinolis.
  • Num refratário, intercale camadas de peixe com a mistura de cebola, passas e pinolis.
  • Termine com a mistura.
  • Regue com azeite extra virgem, cubra com filme e deixe marinar 48horas.Sirva frio ou morno com torradas ou com saladinha.

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