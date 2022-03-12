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CBN e as Dicas do Chef

Direto do Nordeste: feijão pernambucano é a receita da semana!

Confira o passo a passo do Chef Juarez Campos

Publicado em 12 de Março de 2022 às 12:14

Publicado em 

12 mar 2022 às 12:14
Feijão Carioca
Feijão  Crédito: Pixabay
Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, a receita tem inspiração nordestina! O chef Juarez Campos vai nos ensinar o preparo de um feijão pernambucano. O prato escolhido é uma homenagem do nosso comentarista para, em suas palavras, um dos maiores chefes do Nordeste, César Santos. Acompanhe o passo a passo e bom apetite. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - 12-03-22

A RECEITA

Ingredientes
  • 500g de feijão carioca/mulatinho
  • 250g de charque cortada em cubos demolhado
  • ½ cebola picada
  • 1 tomate sem sementes picado
  • 1/3 de pimentão verde picado
  • ½ maço de coentro picado
  • 2 dentes de alho picado
  • 1 pitada de cominho em pó
  • 1 pitada de colorau
  • Pimenta do reino e sal a gosto
  • 1 litro e meio de água ou caldo de legumes
  • Azeite
  • Salsa e cebolinha picados
  • Sal e pimenta do reino a gosto
  • Para legumes:
  • 1 cenoura média em cubos
  • 1 chuchu médio em cubos
  • 300g de abobora em cubos
  • 2 maxixes cortados em 4
  • 4 quiabos cortados no meio
Preparo
  • Refogar cebola, o alho e colorau no azeite
  • Juntar o pimentão, tomates, o cominho e refogar
  • Juntar o feijão, o charque, a salsa, cebolinha e a cebolinha
  • Cozinhar na pressão até o feijão e o charque estarem cozidos
  • Juntar os legumes e se precisar, mais caldo
  • Deixar cozinhar até os legumes estarem cozidos
  • Acertar o tempero e servir salpicado com coentro fresco picado.

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