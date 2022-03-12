Direto do Nordeste: feijão pernambucano é a receita da semana!

Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, a receita tem inspiração nordestina! O chef Juarez Campos vai nos ensinar o preparo de um feijão pernambucano. O prato escolhido é uma homenagem do nosso comentarista para, em suas palavras, um dos maiores chefes do Nordeste, César Santos. Acompanhe o passo a passo e bom apetite. Ouça a conversa completa!