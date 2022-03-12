Direto do Nordeste: feijão pernambucano é a receita da semana!

Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, a receita tem inspiração nordestina! O chef Juarez Campos vai nos ensinar o preparo de um feijão pernambucano. O prato escolhido é uma homenagem do nosso comentarista para, em suas palavras, um dos maiores chefes do Nordeste, César Santos. Acompanhe o passo a passo e bom apetite. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - 12-03-22
A RECEITA
Ingredientes
- 500g de feijão carioca/mulatinho
- 250g de charque cortada em cubos demolhado
- ½ cebola picada
- 1 tomate sem sementes picado
- 1/3 de pimentão verde picado
- ½ maço de coentro picado
- 2 dentes de alho picado
- 1 pitada de cominho em pó
- 1 pitada de colorau
- Pimenta do reino e sal a gosto
- 1 litro e meio de água ou caldo de legumes
- Azeite
- Salsa e cebolinha picados
- Sal e pimenta do reino a gosto
- Para legumes:
- 1 cenoura média em cubos
- 1 chuchu médio em cubos
- 300g de abobora em cubos
- 2 maxixes cortados em 4
- 4 quiabos cortados no meio
Preparo
- Refogar cebola, o alho e colorau no azeite
- Juntar o pimentão, tomates, o cominho e refogar
- Juntar o feijão, o charque, a salsa, cebolinha e a cebolinha
- Cozinhar na pressão até o feijão e o charque estarem cozidos
- Juntar os legumes e se precisar, mais caldo
- Deixar cozinhar até os legumes estarem cozidos
- Acertar o tempero e servir salpicado com coentro fresco picado.