Direto da Colômbia: aprenda a fazer panqueca de milho verde

Panqueca Crédito: Pexels

"Made In Colômbia". Uma preparação simples, leve e divertida de se fazer. Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, a receita faz referência a um dos pratos mais tradicionais da Colômbia: é a panqueca de milho verde! Ouça o passo a passo na conversa com o chef Juarez Campos:

Your browser does not support the audio element. CBN e as Dicas do Chef - 02/07/2022

A receita

Ingredientes:

1 ovo ligeiramente batido

½ xícara de chá de leite

1 colher de sopa de manteiga temperatura ambiente (ponto de pomada)

½ xícara de chá de farinha de trigo

½ colher de sopa de fermento químico

1 xícara de chá de milho verde cozido escorrido

1 punhado de espinafre cozido na água e sal e batidinho na faca

Sal a gosto

Pimenta do reino moída na hora a gosto

Preparo:

Em uma tigela média, coloque o ovo, o leite, a manteiga e misture.

Junte a farinha e o fermento, mexendo até obter uma massa homogênea.

Acerte o sal e a pimenta.

Adicione o milho cozido e o espinafre, misturando somente até combinar.

Aqueça uma frigideira antiaderente com um pouquinho de óleo (ou manteiga se preferir).

Meça uma porção de panqueca e despeje na frigideira.

Mantenha o fogo médio e aguarde cerca de dois minutos para virar de lado (ou até ficar dourada).

Quando ambos os lados estiverem prontos, coloque a panqueca em um refratário e mantenha dentro do forno pré-aquecido na menor temperatura possível (para não esfriar até fritar todas).

Repita a operação até terminar toda a massa.

Sirva a seguir.

Dica do chef: