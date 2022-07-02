Direto da Colômbia: aprenda a fazer panqueca de milho verde

"Made In Colômbia". Uma preparação simples, leve e divertida de se fazer. Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, a receita faz referência a um dos pratos mais tradicionais da Colômbia: é a panqueca de milho verde! Ouça o passo a passo na conversa com o chef Juarez Campos:
CBN e as Dicas do Chef - 02/07/2022
A receita
Ingredientes:
1 ovo ligeiramente batido
½ xícara de chá de leite
1 colher de sopa de manteiga temperatura ambiente (ponto de pomada)
½ xícara de chá de farinha de trigo
½ colher de sopa de fermento químico
1 xícara de chá de milho verde cozido escorrido
1 punhado de espinafre cozido na água e sal e batidinho na faca
Sal a gosto
Pimenta do reino moída na hora a gosto
Preparo:
Em uma tigela média, coloque o ovo, o leite, a manteiga e misture.
Junte a farinha e o fermento, mexendo até obter uma massa homogênea.
Acerte o sal e a pimenta.
Adicione o milho cozido e o espinafre, misturando somente até combinar.
Aqueça uma frigideira antiaderente com um pouquinho de óleo (ou manteiga se preferir).
Meça uma porção de panqueca e despeje na frigideira.
Mantenha o fogo médio e aguarde cerca de dois minutos para virar de lado (ou até ficar dourada).
Quando ambos os lados estiverem prontos, coloque a panqueca em um refratário e mantenha dentro do forno pré-aquecido na menor temperatura possível (para não esfriar até fritar todas).
Repita a operação até terminar toda a massa.
Sirva a seguir.
Dica do chef:
Pode rechear com sobras de frango ensopado desfiado