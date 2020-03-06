Dicas do Chef: receita em homenagem ao Dia Internacional da Mulher

Às vésperas do Dia Internacional da Mulher, neste domingo (08), a receita do Chef Juarez Campos deste sábado (07) é para elas!! Nhoque de Mandioca com Ragu de Costela. Acompanhe o passo a passo da preparação.
[A RECEITA]
Nhoque de Mandioca com Ragu de Costela
Ingredientes:
Nhoque
1kg de mandioca cozida e amassada (sem a água)
2 ovos
1 xícara de chá de farinha de trigo ou o suficiente
Sal a gosto
Parmesão ralado
Salsa e cebolinha picados
Preparo:
Misture a mandioca, ovos, sal e trigo o suficiente para fazer uma massa que
desgrude das mãos.
Se necessário adicione mais farinha de trigo
Faça rolinhos com a massa numa superfície esfarinhada e corte cada 2cm
formando os nhoques.
Cozinhe numa panela com água fervente, aos poucos, até que subam à superfície.
Retire e transfira para um refratário, cubra com o ragu e sirva salpicado de parmesão, salsa e cebolinha verde picados.
Ragu de Costela
Ingredientes:
1,5kg de costela bovina em pedaços temperada com alho, sal e pimenta do reino de véspera.
2 talos de aipo picado
1 cebola grande picada
1 cenoura pequena picada
4 dentes de alho picados
4 tomates sem sementes picados
Alecrim, salsa e cebolinha picadas
1 litro de caldo de carne ou o suficiente
Preparo:
Dourar a costela na panela de pressão aos poucos.
Juntar cebola, cenoura e aipo, alho, refogar um pouco.
Adicionar tomate, alecrim, salsa e cebolinha e refogar.
Juntar o caldo de carne e cozinhar na pressão de 45 minutos à 1 hora.
Desossar, cortar a carne em pedaços menores e juntar no molho.
Acertar tempero e textura.