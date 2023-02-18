Dica para o feriado: aprenda a fazer uma torta cremosa de bacalhau

Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, o chef Juarez Campos explica a receita de uma deliciosa torta cremosa de bacalhau. São ingredientes simples para fazer um prato gostoso. Aproveite a dica no feriado e ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - 8.10s - 18-02-23
A RECEITA:
Ingredientes
- 300g de farinha de trigo
- 5 ovos
- 600g de bacalhau dessalgado e aferventado, em lascas
- 150g de queijo parmesão ralado
- 1 tomate sem sementes cortado em pequenos cubos
- 2 dentes de alho picados
- 1 cebola media cortada em pequenos cubos
- 1 pimentão verde cortado em pequenos cubos
- ½ molho de salsinha picada
- 125ml de azeite de oliva extra virgem
- 125ml de óleo
- 1 colher de sopa rasa de sal
- 1 colher de sopa de fermento em pó
Preparo
- Refogar
rapidamente no azeite, cebola, pimentão e alho.
- Juntar o bacalhau e a salsa.
- Misturar todos os outros ingredientes numa tigela grande.
- Transferir para uma forma untada com azeite e enfarinhada e assar em forno a 200 graus por cerca de 45 minutos, ou até que fique bem dourada