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CBN e as Dicas do Chef

Dica para o feriado: aprenda a fazer uma torta cremosa de bacalhau

Receita que usa ingredientes fáceis de encontrar com preparo mais fácil ainda

Publicado em 18 de Fevereiro de 2023 às 11:12

Publicado em 

18 fev 2023 às 11:12
Bacalhau
Bacalhau Crédito: Freepik
Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, o chef Juarez Campos explica a receita de uma deliciosa torta cremosa de bacalhau. São ingredientes simples para fazer um prato gostoso. Aproveite a dica no feriado e ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - 8.10s - 18-02-23
A RECEITA:
Ingredientes
  • 300g de farinha de trigo
  • 5 ovos
  • 600g de bacalhau dessalgado e aferventado, em lascas
  • 150g de queijo parmesão ralado
  • 1 tomate sem sementes cortado em pequenos cubos
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 cebola media cortada em pequenos cubos
  • 1 pimentão verde cortado em pequenos cubos
  • ½ molho de salsinha picada
  • 125ml de azeite de oliva extra virgem
  • 125ml de óleo
  • 1 colher de sopa rasa de sal
  • 1 colher de sopa de fermento em pó
Preparo
  • Refogar rapidamente no azeite, cebola, pimentão e alho.
  • Juntar o bacalhau e a salsa.
  • Misturar todos os outros ingredientes numa tigela grande.
  • Transferir para uma forma untada com azeite e enfarinhada e assar em forno a 200 graus por cerca de 45 minutos, ou até que fique bem dourada

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