Dica para a Semana Santa: a receita do Bacalhau à Sousel

Com a aproximação do feriado da Semana Santa, Juarez Campos traz uma sugestão inédita para compor o nosso cardápio. Nesta edição do "CBN e as dicas do chef", a receita é portuguesa, e muito pouco conhecida fora do país europeu - o ‘Bacalhau à Sousel’. O preparo do prato é bastante fácil e o rendimento é de até 12 porções. Ouça as explicações e faça em casa:
CBN Dicas do Chefe - Juarez Campos - Bacalhau à Sousel - 7.08s- 30-03-19
[A RECEITA]
Rende 10 a 12 porções
Ingredientes:
250g de batatas
1kg de bacalhau em lascas, sem pele e sem espinhas, já dessalgado
150g de camarões médios sem casca
150g de espinafre
1 cebola picadinha
4 dentes de alho picados
250ml de azeite de oliva extra virgem
300g de farinha de trigo
1 litro de leite
500ml de creme de leite
Queijo ralado para polvilhar
Óleo para fritar as batatas
Sal e pimenta do reino moída na hora a gosto
Preparo:
Corte as batatas em cubinhos e frite-as em óleo quente, sem deixar tostar. Escorra e reserve.
Cozinhe rapidamente o bacalhau em água, escorra-o e reserve.
Cozinhe rapidamente os camarões em meio litro de água e reserve na água do cozimento.
Escalde o espinafre em água fervente, escorra e pique grosseiramente.
Em uma panela, refogue a cebola e o alho em azeite de oliva.
Acrescente a farinha de trigo aos poucos e vá mexendo em fogo baixo, para a cebola e o alho ficarem bem envolvidos na farinha. Adicione o leite e continue mexendo até a mistura ficar consistente.
Junte o bacalhau, em seguida os camarões com a água do cozimento, o espinafre e o creme de leite.
Coloque as batatas, mexa bem e tempere com sal e pimenta.
Despeje esse preparado em um recipiente que vá ao forno e polvilhe com queijo ralado.
Leve ao forno para gratinar e sirva quente.