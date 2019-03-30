Dica para a Semana Santa: a receita do Bacalhau à Sousel

Dicas do Chef, com Juarez Campos Crédito: Divulgação

Com a aproximação do feriado da Semana Santa, Juarez Campos traz uma sugestão inédita para compor o nosso cardápio. Nesta edição do "CBN e as dicas do chef", a receita é portuguesa, e muito pouco conhecida fora do país europeu - o ‘Bacalhau à Sousel’. O preparo do prato é bastante fácil e o rendimento é de até 12 porções. Ouça as explicações e faça em casa:

Your browser does not support the audio element. CBN Dicas do Chefe - Juarez Campos - Bacalhau à Sousel - 7.08s- 30-03-19

[A RECEITA]

Rende 10 a 12 porções

Ingredientes:

250g de batatas

1kg de bacalhau em lascas, sem pele e sem espinhas, já dessalgado

150g de camarões médios sem casca

150g de espinafre

1 cebola picadinha

4 dentes de alho picados

250ml de azeite de oliva extra virgem

300g de farinha de trigo

1 litro de leite

500ml de creme de leite

Queijo ralado para polvilhar

Óleo para fritar as batatas

Sal e pimenta do reino moída na hora a gosto

Preparo:

Corte as batatas em cubinhos e frite-as em óleo quente, sem deixar tostar. Escorra e reserve.

Cozinhe rapidamente o bacalhau em água, escorra-o e reserve.

Cozinhe rapidamente os camarões em meio litro de água e reserve na água do cozimento.

Escalde o espinafre em água fervente, escorra e pique grosseiramente.

Em uma panela, refogue a cebola e o alho em azeite de oliva.

Acrescente a farinha de trigo aos poucos e vá mexendo em fogo baixo, para a cebola e o alho ficarem bem envolvidos na farinha. Adicione o leite e continue mexendo até a mistura ficar consistente.

Junte o bacalhau, em seguida os camarões com a água do cozimento, o espinafre e o creme de leite.

Coloque as batatas, mexa bem e tempere com sal e pimenta.

Despeje esse preparado em um recipiente que vá ao forno e polvilhe com queijo ralado.