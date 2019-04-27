Dica do chef: uma receita de Fusilli com Ragu de legumes

Nesta edição do "CBN e as dicas do Chef" a receita sugerida pelo chef Juarez Campos é voltada ao universo dos vegetarianos e veganos: é a receita de um Fusilli com Ragu de Legumes, que tem influência das próprias experiências do seu filho. Um prato da família! Confira:
CBN Dicas do Chefe - Juarez Campos - Fusilli com Ragu de Legumes - 11.01s- 27-04-19
Ingredientes:
500g Fusilli (pode ser de arroz)
3 xícaras de legumes variados em cubos e cozidos (vagem, cenoura, brócolis e couve-flor)
6 xícaras de molho de tomates
1 cebola média picada
1 talo de alho porro em meia lua
2 dentes de alho picados
1/2 xícara de azeite de oliva extra virgem
Sal, pimenta do reino a gosto
Salsa e cebolinha verde picadas
Azeite de ervas frescas (ervas variadas branqueadas, picadas e misturadas com azeite)
Preparo:
Refogar a cebola, alho porro e alho no azeite.
Juntar os legumes e o molho de tomates. Acertar o tempero.
Adicionar a massa pré cozida e misture bem.
Servir salpicado com salsa, cebolinha verde picadas e um fio de azeite de ervas.