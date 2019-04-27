Dica do chef: uma receita de Fusilli com Ragu de legumes

Cozinha em restaurante mostra o preparo da refeição do chef Crédito: Internet

Nesta edição do "CBN e as dicas do Chef" a receita sugerida pelo chef Juarez Campos é voltada ao universo dos vegetarianos e veganos: é a receita de um Fusilli com Ragu de Legumes, que tem influência das próprias experiências do seu filho. Um prato da família! Confira:

Your browser does not support the audio element. CBN Dicas do Chefe - Juarez Campos - Fusilli com Ragu de Legumes - 11.01s- 27-04-19

Ingredientes:

500g Fusilli (pode ser de arroz)

3 xícaras de legumes variados em cubos e cozidos (vagem, cenoura, brócolis e couve-flor)

6 xícaras de molho de tomates

1 cebola média picada

1 talo de alho porro em meia lua

2 dentes de alho picados

1/2 xícara de azeite de oliva extra virgem

Sal, pimenta do reino a gosto

Salsa e cebolinha verde picadas

Azeite de ervas frescas (ervas variadas branqueadas, picadas e misturadas com azeite)

Preparo:

Refogar a cebola, alho porro e alho no azeite.

Juntar os legumes e o molho de tomates. Acertar o tempero.

Adicionar a massa pré cozida e misture bem.