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CBN e as Dicas do Chef

Dica do Chef: Suflé de Abobrinha para o almoço de domingo

Acompanhe a receita completa e aprenda com o Chef Juarez Campos

Publicado em 07 de Outubro de 2023 às 11:16

Publicado em 

07 out 2023 às 11:16
Suflê
Suflê Crédito: Getty Images
A receita do Chef Juarez Campos desta semana é um Suflê de Abobrinha. No quadro CBN e as Dicas do Chef você acompanha o passo a passo. Confira a receita completa e aprenda.
CBN E AS DICAS DO CHEFE - SUFLÊ - 07-10-23
A RECEITA:
Ingredientes:
  • 2 abobrinhas Italianas raladas
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 2 dentes de alho picadinhos
  • ½ cebola picada
  • ½ colher de chá de páprica doce (opcional)
  • Cheiro verde a gosto
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 2 colheres de sopa de trigo
  • 450ml de leite
  • 4 colheres de sopa de Parmesão ralado
  • 1 cx de creme de leite
  • 2 gemas
  • 2 claras em neve firme
  • Sal, pimenta do reino a gosto e noz moscada
Preparo:
  • Refogar cebola, alho e abobrinha no azeite.
  • Adicionar cheiro verde picado e acertar o tempero com sal, pimenta do reino e páprica doce. Reservar.
  • Refogar o trigo na manteiga e acrescentar o leite frio aos poucos para fazer um molho branco (Bechamel). Deixar cozinhar um pouco.
  • Juntar o creme de leite e 2 colheres de sopa de Parmesão e deixe encorpar.
  • Deixar amornar e juntar as gemas.
  • Misturar a abobrinha refogada e as claras em neve.
  • Retifique o tempero e salpique noz moscada.
  • Colocar em ramequins untados e esfarinhados até ¾ da quantidade.
  • Salpicar Parmesão ralado e assar entre 180 e 200Cº até crescer e dourar a superfície. Sirva imediatamente.
  • Ou desenforme e sirva morno acompanhando uma salada ou filé de peixe, ou de frango, ou de boi grelhado.

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