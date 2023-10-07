Dica do Chef: Suflé de Abobrinha para o almoço de domingo

A receita do Chef Juarez Campos desta semana é um Suflê de Abobrinha. No quadro CBN e as Dicas do Chef você acompanha o passo a passo. Confira a receita completa e aprenda.
CBN E AS DICAS DO CHEFE - SUFLÊ - 07-10-23
A RECEITA:
Ingredientes:
- 2 abobrinhas Italianas raladas
- 2 colheres de sopa de azeite
- 2 dentes de alho picadinhos
- ½ cebola picada
- ½ colher de chá de páprica doce (opcional)
- Cheiro verde a gosto
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 2 colheres de sopa de trigo
- 450ml de leite
- 4 colheres de sopa de Parmesão ralado
- 1 cx de creme de leite
- 2 gemas
- 2 claras em neve firme
- Sal, pimenta do reino a gosto e noz moscada
Preparo:
- Refogar cebola, alho e abobrinha no azeite.
- Adicionar cheiro verde picado e acertar o tempero com sal, pimenta do reino e páprica doce. Reservar.
- Refogar o trigo na manteiga e acrescentar o leite frio aos poucos para fazer um molho branco (Bechamel). Deixar cozinhar um pouco.
- Juntar o creme de leite e 2 colheres de sopa de Parmesão e deixe encorpar.
- Deixar amornar e juntar as gemas.
- Misturar a abobrinha refogada e as claras em neve.
- Retifique o tempero e salpique noz moscada.
- Colocar em ramequins untados e esfarinhados até ¾ da quantidade.
- Salpicar Parmesão ralado e assar entre 180 e 200Cº até crescer e dourar a superfície. Sirva imediatamente.
- Ou desenforme e sirva morno acompanhando uma salada ou filé de peixe, ou de frango, ou de boi grelhado.