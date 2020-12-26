Dica do chef: Salada cítrica com camarões, frutas frescas e romã

O verão começou e, nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos traz uma receita especial para estação, com leveza, sabor e frescor. O chef ensina como preparar uma salada cítrica com camarões, frutas frescas e romã. Confira!

Your browser does not support the audio element. CBN e as dicas do Chefe - COM VH - 8.19s - 26-12-20.mp3

A RECEITA:

Ingredientes: (4 porções)

600g de camarões médios (já sem casca)

½ manga Palmer não muito madura em cubos médios

1 maçã verde em cubos médios

100g de uvas vermelhas sem sementes cortadas no meio

1 xicara de abacaxi descascado em cubos médios

½ xicara de sementes de romã (ou a gosto)

½ cebola picadinha e aferventada

2 colheres de sopa de coentro em tirinhas

1 pimenta dedo de moça pequena sem sementes picadinha (ou a gosto)

½ xícara de vinho branco seco

Sal e pimenta do reino branca

Azeite extravirgem

Cebolinha verde fina picada

Brotos de coentro ou folhas de coentro

Zest e suco de limão siciliano e limão Tahiti a gosto

Preparo:

Saltear os camarões temperados com sal e pimenta do reino rapidamente no azeite.

Perfumar com vinho branco e reservar.

Misturar as frutas, cebola, pimenta, romã, coentro e cebolinha verde.

Juntar os camarões, azeite , sucos dos limões (deve ficar um pouco ácido), um pouco de zest e misturar.

Temperar com sal e pimenta do reino.

Esperar uns 5 minutos para apurar o sabor.