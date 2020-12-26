Dica do chef: Salada cítrica com camarões, frutas frescas e romã

O verão começou e, nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos traz uma receita especial para estação, com leveza, sabor e frescor. O chef ensina como preparar uma salada cítrica com camarões, frutas frescas e romã. Confira!
CBN e as dicas do Chefe - COM VH - 8.19s - 26-12-20.mp3
A RECEITA:
Ingredientes: (4 porções)
600g de camarões médios (já sem casca)
½ manga Palmer não muito madura em cubos médios
1 maçã verde em cubos médios
100g de uvas vermelhas sem sementes cortadas no meio
1 xicara de abacaxi descascado em cubos médios
½ xicara de sementes de romã (ou a gosto)
½ cebola picadinha e aferventada
2 colheres de sopa de coentro em tirinhas
1 pimenta dedo de moça pequena sem sementes picadinha (ou a gosto)
½ xícara de vinho branco seco
Sal e pimenta do reino branca
Azeite extravirgem
Cebolinha verde fina picada
Brotos de coentro ou folhas de coentro
Zest e suco de limão siciliano e limão Tahiti a gosto
Preparo:
Saltear os camarões temperados com sal e pimenta do reino rapidamente no azeite.
Perfumar com vinho branco e reservar.
Misturar as frutas, cebola, pimenta, romã, coentro e cebolinha verde.
Juntar os camarões, azeite , sucos dos limões (deve ficar um pouco ácido), um pouco de zest e misturar.
Temperar com sal e pimenta do reino.
Esperar uns 5 minutos para apurar o sabor.
Servir salpicado das zests dos limões e folhas ou brotos de coentro.