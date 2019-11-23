Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN e As Dicas do Chef

Dica do Chef: Risoto de peixe, abobrinhas, alho-poró e açafrão

Fácil e deliciosa, essa receita é de dar água na boca

Publicado em 23 de Novembro de 2019 às 10:59

Publicado em 

23 nov 2019 às 10:59
Sábado, claro, é dia do CBN e As Dicas do Chef, com Juarez Campos. A receita de hoje é um risoto pra lá de especial: um risoto de peixe, abobrinhas, alho-poró e açafrão. Deu vontade de provar, não é mesmo? Aprenda a preparar!
CBN Dicas do Chefe - Juarez Campos - Risoto de Peixo, Abobrinhas, Alho Poró e Açafrão - 13.46s - 23-11-19
A RECEITA:
[Rende 4 porções]
Ingredientes:
320g de arroz arbóreo
1 xícara de alho poró picado
1/2 cebola média picada
1 xícara de abobrinha verde ralada grossa
600g de filé de peixe branco em cubos e temperados
1/2 xícara de vinho branco seco
4 colheres de sopa de manteiga
6 colheres de sopa de azeite
2 colheres de sopa de Grana Padano ralado
2 litros de caldo de peixe (com 2 envelopes de açafrão italiano em pó com colher de chá de Açafrão da Terra dissolvidos)
2 colheres de sopa de cebolinha verde picada
Preparo:
Refogue, na metade da manteiga e do azeite, o alho poró e a cebola, até murchar.
Junte o arroz arbóreo e refogue rapidamente.
Em seguida, perfume com o vinho branco e deixe evaporar.
Acrescente, aos poucos, com o auxílio de uma concha, o caldo de peixe quente onde foi dissolvido o açafrão (acrescente a próxima concha apenas após a absorção da anterior).
Quando o arroz estiver al dente, acrescente o peixe e a abobrinha e deixe cozinhar um pouco.
Desligue o fogo e junte o restante da manteiga, que deve estar gelada, o Grana Padano e a cebolinha verde.
Misture e acerte o tempero.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Torneio Monte Líbano de Beach Tennis
Torneio de Beach Tennis movimenta a Curva da Jurema a partir desta quarta-feira (03)
Imagem de destaque
DNIT-ES publica edital de supervisão das obras de duplicação da BR 262
Tiago Emerich completou os 42 quilômetros da Maratona do Rio em 2025
Triatleta capixaba pedala 500 km saindo do ES para correr a Maratona do Rio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados