Dica do Chef: Risoto de peixe, abobrinhas, alho-poró e açafrão

Sábado, claro, é dia do CBN e As Dicas do Chef, com Juarez Campos. A receita de hoje é um risoto pra lá de especial: um risoto de peixe, abobrinhas, alho-poró e açafrão. Deu vontade de provar, não é mesmo? Aprenda a preparar!
CBN Dicas do Chefe - Juarez Campos - Risoto de Peixo, Abobrinhas, Alho Poró e Açafrão - 13.46s - 23-11-19
A RECEITA:
[Rende 4 porções]
Ingredientes:
320g de arroz arbóreo
1 xícara de alho poró picado
1/2 cebola média picada
1 xícara de abobrinha verde ralada grossa
600g de filé de peixe branco em cubos e temperados
1/2 xícara de vinho branco seco
4 colheres de sopa de manteiga
6 colheres de sopa de azeite
2 colheres de sopa de Grana Padano ralado
2 litros de caldo de peixe (com 2 envelopes de açafrão italiano em pó com colher de chá de Açafrão da Terra dissolvidos)
2 colheres de sopa de cebolinha verde picada
Preparo:
Refogue, na metade da manteiga e do azeite, o alho poró e a cebola, até murchar.
Junte o arroz arbóreo e refogue rapidamente.
Em seguida, perfume com o vinho branco e deixe evaporar.
Acrescente, aos poucos, com o auxílio de uma concha, o caldo de peixe quente onde foi dissolvido o açafrão (acrescente a próxima concha apenas após a absorção da anterior).
Quando o arroz estiver al dente, acrescente o peixe e a abobrinha e deixe cozinhar um pouco.
Desligue o fogo e junte o restante da manteiga, que deve estar gelada, o Grana Padano e a cebolinha verde.
Misture e acerte o tempero.