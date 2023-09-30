Dica do Chef: Medalhão À Bolognese Capixaba

Juarez Campos. chef de cozinha e comentarista da CBN Vitória Crédito: Fabio Machado

A receita do chef Juarez Campos desta semana é um Medalhão À Bolognese Capixaba, ou seja, um prato internacional com uma pitada da gastronomia do Espírito Santo. Aprenda com o nosso comentarista o preparo detalhado desta receita maravilhosa.

Your browser does not support the audio element. CBN E AS DICAS DO CHEFE - MEDALHÃO - 12.20s - 30-09-23.mp3

Ingredientes: (4 porções)

08 medalhões de Filé mignon (100g cada)

2 colheres de sopa de manteiga

1 copo de vinho branco seco

Restéia defumado Carnielli fatiado ou ralado grosso o suficiente

Fatias de Socol Lorenção o suficiente

4 conchas de molho de tomate

4 colheres de sopa de orégano

Sal e pimenta do reino a gosto

Tomates cereja em rodelas

Folhas de manjericão

Azeite

Preparo:

Tempere a carne com o sal e a pimenta do reino.

Numa frigideira, coloque a manteiga e o azeite e frite os medalhões de ambos os lados até o ponto desejado.

Acrescente o vinho. Deixe até secar. Reserve.

Disponha em pratos individuais refratários, ½ concha de molho de tomate.

Coloque os medalhões (2 em cada prato), polvilhe 1 colher de sopa de orégano e cubra com fatias de Socol e sobre ele o Restéia defumado.

Leve ao forno até gratinar, por aproximadamente 8 a 10 minutos.

Sobre o queijo derretido distribua rodelas de tomates cereja, manjericão e azeite.