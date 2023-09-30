Dica do Chef: Medalhão À Bolognese Capixaba

A receita do chef Juarez Campos desta semana é um Medalhão À Bolognese Capixaba, ou seja, um prato internacional com uma pitada da gastronomia do Espírito Santo. Aprenda com o nosso comentarista o preparo detalhado desta receita maravilhosa.
CBN E AS DICAS DO CHEFE - MEDALHÃO - 12.20s - 30-09-23.mp3
Ingredientes: (4 porções)
08 medalhões de Filé mignon (100g cada)
2 colheres de sopa de manteiga
1 copo de vinho branco seco
Restéia defumado Carnielli fatiado ou ralado grosso o suficiente
Fatias de Socol Lorenção o suficiente
4 conchas de molho de tomate
4 colheres de sopa de orégano
Sal e pimenta do reino a gosto
Tomates cereja em rodelas
Folhas de manjericão
Azeite
Preparo:
Tempere a carne com o sal e a pimenta do reino.
Numa frigideira, coloque a manteiga e o azeite e frite os medalhões de ambos os lados até o ponto desejado.
Acrescente o vinho. Deixe até secar. Reserve.
Disponha em pratos individuais refratários, ½ concha de molho de tomate.
Coloque os medalhões (2 em cada prato), polvilhe 1 colher de sopa de orégano e cubra com fatias de Socol e sobre ele o Restéia defumado.
Leve ao forno até gratinar, por aproximadamente 8 a 10 minutos.
Sobre o queijo derretido distribua rodelas de tomates cereja, manjericão e azeite.
Sirva com purê de batatas.