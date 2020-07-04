CBN E AS DICAS DO CHEF

Dica do Chef: Lombo salgado sobre feijão branco à Provençal

Confira as dicas do nosso comentarista Juarez Campos

Publicado em 04 de Julho de 2020 às 09:33

Lombo salgado sobre feijão branco à Provençal
A RECEITA:
[Rende 4 porções]
 
Ingredientes:
800g de lombo salgado
1 cebola média picada
1/2 cenoura picada
1 talo de aipo picado
1/2 xícara de molho de tomate
2 dentes de alho picado
1/2 xícara de vinho branco seco
1 colher de chá de farinha de trigo
1 xícara de caldo de carne
1 ramo de tomilho
1 ramo de sálvia
1/3 xícara de azeite
Preparo:
Lavar e dessalgar o lombo por uma noite trocando a água pelo menos 2 vezes.
Dourar o lombo no azeite e reservar.
Refogar cebola, alho, cenoura e aipo na mesma panela.
Juntar a carne e perfumar com vinho branco.
Polvilhar com trigo.
Adicionar o molho de tomate, tomilho, salvia e o caldo.
Deixar cozinhar em panela semitampada em fogo baixo até amaciar.
Reservar a carne e peneirar o molho.
Acertar a textura e tempero do molho.
Servir com feijão branco cozido e refogado com cebola, alho, tomates e ervas (tomilho, sálvia, salsa e cebolinha verde picados e o molho do cozimento).

