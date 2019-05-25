Dica do Chef: a receita de pão de fubá com couve e linguiça

Neste quadro "CBN e as dicas do Chef", a receita de Juarez Campos tem influência mineira, e usa três ingredientes tradicionais da gastronomia de lá: o fubá, a couve e a linguiça. Aprenda a fazer um ‘pão de fubá com couve e linguiça”. Confira:
CBN Dicas do Chefe - Juarez Campos - Pão de Fubá com Couve e Linguiça - 9.34s- 25-05-19
> A RECEITA:
Ingredientes:
1 tablete de fermento biológico (15g)
1 colher de sopa de açúcar
3 xícaras de chá de farinha de trigo
3/4 de xícara de chá de fubá
1/4 de xícara de chá de óleo
1 colher de chá de sal
1 xícara de chá de água morna
6 folhas de couve cortadas em tiras finas
250g de linguiça calabresa defumada, sem pele, picada
2 ovos
1 gema batida para pincelar
Preparo:
Dilua o fermento no açúcar. Reserve.
Em uma tigela grande, misture bem a farinha e o fubá. Abra um buraco no centro e coloque o fermento diluído no açúcar, o óleo, os ovos e o sal.
Misture bem e incorpore a água morna aos poucos, trabalhando muito bem a massa até ela ficar uniforme.
Cubra com um pano e deixe a massa descansar até dobrar de volume.
Montagem:
Com um rolo, abra a massa.
Espalhe a couve e a linguiça e enrole como um rocambole.
Coloque em uma assadeira untada, cubra e deixe descansar por 20 minutos.
Pincele a gema e leve ao forno pré-aquecido até dourar.