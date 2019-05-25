Dica do Chef: a receita de pão de fubá com couve e linguiça

Receita combina com o momento de um café Crédito: Edson Chagas

Neste quadro "CBN e as dicas do Chef", a receita de Juarez Campos tem influência mineira, e usa três ingredientes tradicionais da gastronomia de lá: o fubá, a couve e a linguiça. Aprenda a fazer um ‘pão de fubá com couve e linguiça”. Confira:

Your browser does not support the audio element. CBN Dicas do Chefe - Juarez Campos - Pão de Fubá com Couve e Linguiça - 9.34s- 25-05-19

> A RECEITA:

Ingredientes:

1 tablete de fermento biológico (15g)

1 colher de sopa de açúcar

3 xícaras de chá de farinha de trigo

3/4 de xícara de chá de fubá

1/4 de xícara de chá de óleo

1 colher de chá de sal

1 xícara de chá de água morna

6 folhas de couve cortadas em tiras finas

250g de linguiça calabresa defumada, sem pele, picada

2 ovos

1 gema batida para pincelar

Preparo:

Dilua o fermento no açúcar. Reserve.

Em uma tigela grande, misture bem a farinha e o fubá. Abra um buraco no centro e coloque o fermento diluído no açúcar, o óleo, os ovos e o sal.

Misture bem e incorpore a água morna aos poucos, trabalhando muito bem a massa até ela ficar uniforme.

Cubra com um pano e deixe a massa descansar até dobrar de volume.

Montagem:

Com um rolo, abra a massa.

Espalhe a couve e a linguiça e enrole como um rocambole.

Coloque em uma assadeira untada, cubra e deixe descansar por 20 minutos.