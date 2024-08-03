Juarez Campos, chef de cozinha Crédito: Vitor Jubini

Nesta edição de "CBN e as Dicas do Chef", o chef Juarez Campos aproveita o início do mês de agosto e traz uma sugestão de receita que pode ser preparada para comemorar o Dia dos Pais: risoto de camarões, lulas alla putanesca e aiolli. Com estas medidas, o prato rende até quatro porções. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. CBN E AS DICAS DO CHEF - RISOTO - DIA DOS PAIS 1 - 03-08-24

RECEITA:

Risoto De Camarões, Lulas Alla Putanesca e Aiolli

Ingredientes: (4 porções)

2 colheres de sopa de cebola picada

2 dentes de alho

½ xícara de azeite extra virgem

½ xícara de vinho branco seco

1,5l de caldo de peixe ou legumes

400g de camarões médios sem casca e limpos

200g de lulas em anéis

4 colheres de sopa de Grana Padano

2 colheres de sopa de manteiga gelada

2 xícaras de molho de tomates

1/3 pimenta dedo de moça sem sementes picada

2 colheres de sopa de alcaparras lavadas

2 colheres de sopa de azeitonas pretas laminadas e lavadas

Salsa e manjericão picados

1 filé de anchova picadinha (opcional)

Tentáculos de lulas

Trigo

Zest de limão italiano

Aioli (maionese de alho assado)

Preparo:

Refogar a cebola e alho na metade do azeite.

Juntar o arroz e refogar um pouco

Acrescentar o vinho e deixar evaporar

Junte o caldo de peixe em ponto de fervura aos poucos até o arroz ficar al dente.

À parte saltear os camarões e anéis de lulas temperados com sal, pimenta do reino branca no restante do azeite.

Juntar o molho de tomates, as anchovas, alcaparras e azeitonas pretas.

Juntar ao arroz pronto, e misturar bem.

Desligar o fogo e acrescentar a manteiga gelada, o Grana Padano, manjericão e salsa.

Misturar bem e verificar o tempero.

Temperar os tentáculos de lulas passar no trigo e fritar em imersão.

Servir salpicado de tentáculo de lulas fritas e zest de limão italiano.