Nesta edição de "CBN e as Dicas do Chef", o chef Juarez Campos aproveita o início do mês de agosto e traz uma sugestão de receita que pode ser preparada para comemorar o Dia dos Pais: risoto de camarões, lulas alla putanesca e aiolli. Com estas medidas, o prato rende até quatro porções. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEF - RISOTO - DIA DOS PAIS 1 - 03-08-24
RECEITA:
Risoto De Camarões, Lulas Alla Putanesca e Aiolli
Ingredientes: (4 porções)
2 colheres de sopa de cebola picada
2 dentes de alho
½ xícara de azeite extra virgem
½ xícara de vinho branco seco
1,5l de caldo de peixe ou legumes
400g de camarões médios sem casca e limpos
200g de lulas em anéis
4 colheres de sopa de Grana Padano
2 colheres de sopa de manteiga gelada
2 xícaras de molho de tomates
1/3 pimenta dedo de moça sem sementes picada
2 colheres de sopa de alcaparras lavadas
2 colheres de sopa de azeitonas pretas laminadas e lavadas
Salsa e manjericão picados
1 filé de anchova picadinha (opcional)
Tentáculos de lulas
Trigo
Zest de limão italiano
Aioli (maionese de alho assado)
Preparo:
Refogar a cebola e alho na metade do azeite.
Juntar o arroz e refogar um pouco
Acrescentar o vinho e deixar evaporar
Junte o caldo de peixe em ponto de fervura aos poucos até o arroz ficar al dente.
À parte saltear os camarões e anéis de lulas temperados com sal, pimenta do reino branca no restante do azeite.
Juntar o molho de tomates, as anchovas, alcaparras e azeitonas pretas.
Juntar ao arroz pronto, e misturar bem.
Desligar o fogo e acrescentar a manteiga gelada, o Grana Padano, manjericão e salsa.
Misturar bem e verificar o tempero.
Temperar os tentáculos de lulas passar no trigo e fritar em imersão.
Servir salpicado de tentáculo de lulas fritas e zest de limão italiano.
Enfeitar com gotas de Aiolli