Delícia da semana: aprenda a fazer Panna Cotta Affogato

Delícia da semana! Aprenda com o chef Juarez Campos o preparo da receita da semana. Trata-se de uma dica que foi aperfeiçoada pelo nosso comentarista. Vamos ao preparo.
Ingredientes:
600ml de creme de leite fresco
200ml de leite integral
150g de açucar refinado (+ 110g para o café)
Gotas de essência de baunilha
3 folhas de gelatina incolor
250ml de café espresso bem concentrado
80ml de licor Frangélico
Preparo:
Aquecer em fogo baixo o creme, leite e o açúcar.
Misturar bem e desligar assim que ferver.
Colocar as gotas de essência de baunilha e deixar repousar 15 minutos.
Hidratar as folhas de gelatina em água fria por 5 minutos e espremer o excesso de líquido.
Reaquecer o creme e juntar a gelatina misturando até dissolver.
Esfriar ligeiramente e peneirar.
Colocar nos copos de servir, cobrir e deixar 1 noite na geladeira.
Para a calda do café, juntar o café e o açúcar.
Numa panela e em fogo baixo, deixar o açúcar dissolver.
Ferver uns 10 minutos ou até dar uma textura de calda de pudim.
Retirar do fogo e esfriar.
Juntar o Frangélico e colocar sobre a panna cotta no copo.