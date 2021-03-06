De Portugal para a sua mesa: aprenda a receita de Arroz de Polvo

Prato tradicional da cozinha portuguesa, nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos ensina a preparação de um delicioso "Arroz de Polvo". O chef ainda dá dicas para cozinhar o polvo, sem que o molusco fique borrachudo. Ouça!
CBN e as dicas do Chefe - Arroz de Polvo - 13.51s - 06-03-21.mp3
>>> A RECEITA:
Rende de 4 a 6 porções
Ingredientes:
3kg de polvo fresco
1 cebola cortada em quatro
1 talo de aipo
1 cenoura pequena picada
Talos de salsa e coentro
2 xícaras de arroz cru
1 maço de brócolis cozido e picado (com os talos)
4 colheres de sopa de azeite de oliva
1 cebola média picada
2 dentes de alho picados
2 tomates sem sementes picados
2 colheres de sopa de pimentões vermelhos picados
1 colher de sopa de salsa e cebolinha picados juntos
1 maço de coentro picado
1 colher de chá de paellero (opcional)
1 colher de sopa de óleo de urucum ou colorau a gosto
Sal e pimenta do reino a gosto
Pimenta biquinho para enfeitar
Pimenta malagueta em conserva
Caldo da cocção do polvo
Cozimento do polvo:
Mergulhe o polvo em água fervendo e, logo em seguida, em água gelada para dar um choque térmico.
Coloque o polvo em uma panela com água fria e adicione a cebola cortada em quatro, o talo de aipo, a cenoura pequena picada e os talos de salsa e coentro.
Cozinhar por 45 minutos após ferver. Deixe esfriar no próprio caldo. (Outra possibilidade é cozinhar na pressão até amaciar).
Peneire o caldo e reserve.
Preparo:
Cozinhe o arroz utilizando o caldo da cocção do polvo. Reserve.
Pique a cabeça e dos tentáculos do polvo. Reserve.
Refogue a cebola, o alho e o pimentão no azeite até murchar bem.
Adicione os tomates, o urucum e coentro e refogue.
Junte a cabeça e os tentáculos picados do polvo, o paellero e um pouco de caldo da cocção do polvo.
Adicione o arroz cozido no caldo de cocção, o brócolis, e se necessário, um pouco mais do caldo do polvo. (Este arroz deve ficar molhado).
Misture a salsa e a cebolinha verde e acerte o tempero com sal, pimenta do reino e pimenta malagueta a gosto.
Enfeite com pimenta biquinho.