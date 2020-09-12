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CBN E AS DICAS DO CHEF

De inspiração italiana, aprenda a receita de "Bolo de macarrão"

Ouça a receita deste sábado (12) do CBN e as Dicas do Chef!

Publicado em 12 de Setembro de 2020 às 10:19

Publicado em 

12 set 2020 às 10:19
Chef Juarez Campos, comentarista da CBN Vitória Crédito: Fabio Machado
Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos ensina o preparo de um prato inspirado na cozinha italiana. É o "Bolo de Macarrão", uma ótima pedida para um delicioso almoço de domingo! Ouça o passo a passo da receita!
CBN e as Dicas do Chefe - 7.36s - COM VH - 12-09-20
A RECEITA:
Ingredientes:
400g de macarrão tipo tagliatelle ou qualquer outra massa longa
700g de molho branco (bechamel)
4 ovos
1/2 xícara de queijo parmesão ralado
Presunto tipo parma ou presunto cozido magro fatiado o suficiente
Molho bolonhesa clássico
Manjericão fresco
Orégano seco
Noz moscada 
Preparo:
Cozinhe a massa em água salgada até ficar "al dente". Escorra e reserve.
Bata os ovos e misture o molho branco, uma pitada de noz moscada, as ervas , o queijo parmesão e a massa cozida.
Distribua em uma forma com canudo de 22 cm fartamente untada de manteiga as fatias de presunto meio sobrepostas e de maneira que deixe uma sobra para fora.
Coloque a mistura de massa com molho branco nesta forma cuidadosamente para que o presunto não solte e iguale a quantidade de massa por toda a forma.
Feche com as pontas do presunto e cubra com papel alumínio.
Asse em forno pré-aquecido entre 180 e 200 graus, em banho-maria, por 45 minutos ou até que o creme fique firme.
Retire do forno, espere cerca de 5 minutos e desenforme cuidadosamente.
Preencha o buraco da forma com molho bolonhesa e sirva acompanhado de parmesão ralado.

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