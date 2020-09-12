De inspiração italiana, aprenda a receita de "Bolo de macarrão"

Chef Juarez Campos, comentarista da CBN Vitória Crédito: Fabio Machado

Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos ensina o preparo de um prato inspirado na cozinha italiana. É o "Bolo de Macarrão", uma ótima pedida para um delicioso almoço de domingo! Ouça o passo a passo da receita!

Your browser does not support the audio element. CBN e as Dicas do Chefe - 7.36s - COM VH - 12-09-20

A RECEITA:

Ingredientes:

400g de macarrão tipo tagliatelle ou qualquer outra massa longa

700g de molho branco (bechamel)

4 ovos

1/2 xícara de queijo parmesão ralado

Presunto tipo parma ou presunto cozido magro fatiado o suficiente

Molho bolonhesa clássico

Manjericão fresco

Orégano seco

Noz moscada

Preparo:

Cozinhe a massa em água salgada até ficar "al dente". Escorra e reserve.

Bata os ovos e misture o molho branco, uma pitada de noz moscada, as ervas , o queijo parmesão e a massa cozida.

Distribua em uma forma com canudo de 22 cm fartamente untada de manteiga as fatias de presunto meio sobrepostas e de maneira que deixe uma sobra para fora.

Coloque a mistura de massa com molho branco nesta forma cuidadosamente para que o presunto não solte e iguale a quantidade de massa por toda a forma.

Feche com as pontas do presunto e cubra com papel alumínio.

Asse em forno pré-aquecido entre 180 e 200 graus, em banho-maria, por 45 minutos ou até que o creme fique firme.

Retire do forno, espere cerca de 5 minutos e desenforme cuidadosamente.