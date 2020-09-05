De inspiração italiana, "Bombetta Pugliese" é a receita da semana!

Nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef", o comentarista Juarez Campos traz uma inspiração de receita direto da Itália: é uma "Bombetta Pugliese", que nada mais é do que aquele famoso bife à rolê numa versão italiana. Acompanhe ao passo a passo da receita!

RECEITA

Rendimento: 4 porções

Ingredientes

- 12 fatias de 0,5 cm de copa lombo ou de lombo de porco

- 12 fatias de presunto de parma

- 150 g de mussarela fatiada fina

- Salsa picada

- Alho picado a gosto

- ½ xícara de vinho branco seco

- 1 xícara de caldo de frango ou de carne ralo

- 2 colheres de sopa de manteiga

- 2 colheres de sopa de azeite

- Trigo - o suficiente

- 1 ramo de alecrim

- 4 folhas de sálvia

- Sal e pimenta-do-reino a gosto

Preparo:

1- Colocar as fatias de carne entre dois plásticos e bater para afinar um pouco mais

2- Temperar com sal e pimenta-do-reino (cuidado porque o presunto de parma é salgado!)

3- Cobrir cada fatia de carne com uma fatia do parma e da mussarela

4- Salpicar um pouco de alho picado e um pouco de salsa

5- Enrolar e prender com um palito. Passar ligeiramente no trigo e tirar todo o excesso

6- Dourar na mistura de manteiga e azeite, onde se colocou o alecrim e sálvia para aromatizar

7- Perfumar com vinho branco e deixar evaporar

8- Juntar o caldo e rolar ligeiramente os 'bombette' no molho para soltar o trigo e ajudar encorpar o molho.