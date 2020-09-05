De inspiração italiana, "Bombetta Pugliese" é a receita da semana!

Nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef", o comentarista Juarez Campos traz uma inspiração de receita direto da Itália: é uma "Bombetta Pugliese", que nada mais é do que aquele famoso bife à rolê numa versão italiana. Acompanhe ao passo a passo da receita!
RECEITA
Rendimento: 4 porções
Ingredientes
- 12 fatias de 0,5 cm de copa lombo ou de lombo de porco
- 12 fatias de presunto de parma
- 150 g de mussarela fatiada fina
- Salsa picada
- Alho picado a gosto
- ½ xícara de vinho branco seco
- 1 xícara de caldo de frango ou de carne ralo
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 2 colheres de sopa de azeite
- Trigo - o suficiente
- 1 ramo de alecrim
- 4 folhas de sálvia
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
Preparo:
1- Colocar as fatias de carne entre dois plásticos e bater para afinar um pouco mais
2- Temperar com sal e pimenta-do-reino (cuidado porque o presunto de parma é salgado!)
3- Cobrir cada fatia de carne com uma fatia do parma e da mussarela
4- Salpicar um pouco de alho picado e um pouco de salsa
5- Enrolar e prender com um palito. Passar ligeiramente no trigo e tirar todo o excesso
6- Dourar na mistura de manteiga e azeite, onde se colocou o alecrim e sálvia para aromatizar
7- Perfumar com vinho branco e deixar evaporar
8- Juntar o caldo e rolar ligeiramente os 'bombette' no molho para soltar o trigo e ajudar encorpar o molho.
9- Salpicar a salsa picada e servir com talharim na manteiga ou simplesmente com pão.