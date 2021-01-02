De inspiração espanhola: aprenda a preparar um "arroz de sobras"

Juarez Campos ensina o preparo de um "arroz de sobras" Crédito: Pixabay

Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos ensina um preparo que reaproveita as sobras das ceias de Natal e réveillon. De inspiração espanhola e mineira, aprenda o passo a passo do "arroz de sobras". Ouça!

Your browser does not support the audio element. CBN Dicas do Chefe - Juarez Campos - 10.58s - 02-01-21

A RECEITA:

Ingredientes:

1 xícara de pernil , lombo, tender, peito de peru ou peito de chester (ou uma mistura deles) em cubos

1 cebola média picada

2 dentes de alho picados

2 tomates sem sementes picados

1 xícara de caldo de galinha ou legumes

2 xícaras de arroz cozido

1/2 lata de milho verde

1/2 xícara de ervilhas frescas congeladas

Azeitonas verdes sem caroço laminadas a gosto

Salsinha e cebolinha verde picadas

1 xícara de cenoura cozida e em cubos

1/2 xícara de muçarela ralada grossa

1 caixa de creme de leite ou o suficiente

Parmesão ralado

2 colheres de sopa de manteiga

1 colher de sopa de azeite

Preparo:

Refogue a cebola e o alho na mistura de manteiga e azeite até murchar.

Junte os tomates, a(s) carne(s), a salsa e o caldo de frango ou legumes.

Cozinhe em fogo baixo até os tomates cozinharem.

Junte o creme de leite, o arroz , as ervilhas, a cenoura, o milho, as azeitonas e misture.

Deixe ficar cremoso, e caso necessário, junte mais caldo e mais creme.

Acerte o tempero.

Transfira para um refratário untado e, por cima, distribua a mistura de queijos.