De inspiração espanhola: aprenda a preparar um "arroz de sobras"

Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos ensina um preparo que reaproveita as sobras das ceias de Natal e réveillon. De inspiração espanhola e mineira, aprenda o passo a passo do "arroz de sobras". Ouça!
CBN Dicas do Chefe - Juarez Campos - 10.58s - 02-01-21
A RECEITA:
Ingredientes:
1 xícara de pernil , lombo, tender, peito de peru ou peito de chester (ou uma mistura deles) em cubos
1 cebola média picada
2 dentes de alho picados
2 tomates sem sementes picados
1 xícara de caldo de galinha ou legumes
2 xícaras de arroz cozido
1/2 lata de milho verde
1/2 xícara de ervilhas frescas congeladas
Azeitonas verdes sem caroço laminadas a gosto
Salsinha e cebolinha verde picadas
1 xícara de cenoura cozida e em cubos
1/2 xícara de muçarela ralada grossa
1 caixa de creme de leite ou o suficiente
Parmesão ralado
2 colheres de sopa de manteiga
1 colher de sopa de azeite
Preparo:
Refogue a cebola e o alho na mistura de manteiga e azeite até murchar.
Junte os tomates, a(s) carne(s), a salsa e o caldo de frango ou legumes.
Cozinhe em fogo baixo até os tomates cozinharem.
Junte o creme de leite, o arroz , as ervilhas, a cenoura, o milho, as azeitonas e misture.
Deixe ficar cremoso, e caso necessário, junte mais caldo e mais creme.
Acerte o tempero.
Transfira para um refratário untado e, por cima, distribua a mistura de queijos.
Leve ao forno pré-aquecido a 250 graus até gratinar.