CBN e as Dicas do Chef

Da praia à montanha: aprenda a fazer o arroz mar e monte

Juarez Campos ensina uma receita que tem tudo a ver com o Espírito Santo

Publicado em 01 de Fevereiro de 2025 às 11:30

01 fev 2025 às 11:30
Chef Juarez Campos Crédito: Vitor Jubini
Nesta edição de CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos ensina uma receita que tem tudo a ver com o Espírito Santo: arroz mar e monte! Como o nosso Estado, que tem maravilhas do mar à montanha, esse prato reúne os deliciosos sabores de camarão, linguiça, bacon e cogumelos. Junte a família e os amigos e prepare uma panelada dessa delícia. Vamos aos preparativos!
  • Ingredientes: 10 porções 
  • Arroz cozido – 500g (250g cru) 
  • Camarões médios – 500g 
  • Bacon 250g – 250g 
  • Linguiça – 750g (metade fresca sem pele, metade defumada em cubos) 
  • Cebola – 200g picada 
  • Alho - 50g picado 
  • Aipo – 200g picado 
  • Alho porró – 200g picado 
  • Cenoura – 200g picada 
  • Paris – 200g laminada ou a gosto 
  • Shitake – 200g laminada ou a gosto 
  • Portobello- 200g laminado ou a gosto 
  • Dedo de moça – 3 picadas (grandes) 
  • Pimenta de cheiro – 4 picadas (grandes) 
  • Molho de tomates – 4 xícaras (1 litro) 
  • Vinho branco seco – 250ml (1 xícara) 
  • Tomates cereja cortados a metade – a gosto 
  • Salsa picada – a gosto 
  • Cebolinha picada – a gosto 
  • Azeite Caldo de legumes ou de camarão – o suficiente 
  • Sal e pimenta do reino a gosto 
  • Farofa de Panko com ervas e zest de limão siciliano 
  • Brotos
  • Preparo: 
  • Dourar bacon e linguiça no azeite.
  • Adicionar cebola, cenoura, aipo, alho e alho-poró. 
  • Juntar os cogumelos e deixar refogar. 
  • Perfumar com vinho branco .
  • Adicionar o molho de tomates, tomate-cereja e as pimentas e refogar. 
  • Juntar o arroz, metade da salsa e da cebolinha e o caldo e deixar aquecer. 
  • Adicionar os camarões crus e temperados e deixar cozinhar. 
  • Misturar bem e juntar o restante da salsa e cebolinha. 
  • Acertar o tempero e servir salpicado com a farinha de Panko com ervas e zest de limão. 
  • Enfeitar com brotos.
