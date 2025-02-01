Da praia à montanha: aprenda a fazer o arroz mar e monte

Nesta edição de CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos ensina uma receita que tem tudo a ver com o Espírito Santo: arroz mar e monte! Como o nosso Estado, que tem maravilhas do mar à montanha, esse prato reúne os deliciosos sabores de camarão, linguiça, bacon e cogumelos. Junte a família e os amigos e prepare uma panelada dessa delícia. Vamos aos preparativos!
- Ingredientes: 10 porções
- Arroz cozido – 500g (250g cru)
- Camarões médios – 500g
- Bacon 250g – 250g
- Linguiça – 750g (metade fresca sem pele, metade defumada em cubos)
- Cebola – 200g picada
- Alho - 50g picado
- Aipo – 200g picado
- Alho porró – 200g picado
- Cenoura – 200g picada
- Paris – 200g laminada ou a gosto
- Shitake – 200g laminada ou a gosto
- Portobello- 200g laminado ou a gosto
- Dedo de moça – 3 picadas (grandes)
- Pimenta de cheiro – 4 picadas (grandes)
- Molho de tomates – 4 xícaras (1 litro)
- Vinho branco seco – 250ml (1 xícara)
- Tomates cereja cortados a metade – a gosto
- Salsa picada – a gosto
- Cebolinha picada – a gosto
- Azeite Caldo de legumes ou de camarão – o suficiente
- Sal e pimenta do reino a gosto
- Farofa de Panko com ervas e zest de limão siciliano
- Brotos
- Preparo:
- Dourar bacon e linguiça no azeite.
- Adicionar cebola, cenoura, aipo, alho e alho-poró.
- Juntar os cogumelos e deixar refogar.
- Perfumar com vinho branco .
- Adicionar o molho de tomates, tomate-cereja e as pimentas e refogar.
- Juntar o arroz, metade da salsa e da cebolinha e o caldo e deixar aquecer.
- Adicionar os camarões crus e temperados e deixar cozinhar.
- Misturar bem e juntar o restante da salsa e cebolinha.
- Acertar o tempero e servir salpicado com a farinha de Panko com ervas e zest de limão.
- Enfeitar com brotos.
