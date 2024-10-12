Crianças: prepare uma receita de sorvete enformado para divertir a garotada!

Nesta edição de "CBN e as Dicas do Chef", Juarez Campos ensina uma receita especial para o Dia das Crianças e também para os dias de calor: sorvete enformado. Como o próprio nome diz, basta utilizar uma forma e alguns ingredientes para garantir uma sobremesa mais do que especial. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEF - 12-10-24
Sorvete Enformado
Ingredientes: 6 a 8 porções
1 pote de sorvete de creme
1 pote de sorvete de flocos
1 caixa de biscoito champanhe sem açúcar cristal
250 g de damasco
2 copos de água
2 1/2 xícara de açúcar
Ameixas pretas, nozes e frutas cristalizadas picadas a gosto
100 g de passas brancas e pretas, deixadas de molho em qualquer licor para amaciar
Doce de leite
Papel alumínio
Preparo:
Geleia de Damasco:
250 g de damascos lavados
Deixe-os de molho em 2 copos de água.
No dia seguinte, passe ligeiramente no liquidificador
Leve ao fogo com 2 1/2 de açúcar
Ferver bastante até formar uma boa geleia.
Sorvete:
Forre uma forma bem grande, de buraco, com papel alumínio
Besunte coma geleia caseira de damasco
Molhe o biscoito champanhe ligeiramente no leite
Forre toda a forma pelos lados
Complete com uma camada do sorvete de creme (1/3 do pote)
Coloque as passas amolecidas no licor
Acrescente o sorvete de flocos (1/2 do pote)
Coloque as ameixas pretas picadas
Coloque mais 1/3 do sorvete de creme
Acrescente a geleia caseira e as nozes picadas
Coloque a outra metade do sorvete de flocos
Acrescente o doce de leite
Disponha as frutas cristalizadas
Finalize com o restante do sorvete de creme
Cubra com papel alumínio
Leve ao freezer
De acordo com o tamanho da forma, repita qualquer camada, mas finalize com o sorvete de creme.