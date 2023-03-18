Coxinha da asa caramelizada é o prato do Chef Juarez Campos!

Juarez Campos. chef de cozinha e comentarista da CBN Vitória Crédito: Fabio Machado

Um tira gosto para o fim de semana! Nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef", o destaque é uma coxinha da asa caramelizada, direto de uma air fryer. Prato prático e delicioso para o seu fim de semana em família. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. CBN E AS DICAS DO CHEFE - COXINHA - 7.30s - 18-03-23.mp3

A RECEITA:

Ingredientes: 4 porções

16 coxinhas (ou meio) da asa

1/2 xícara de mel

2 colheres de sopa de molho de soja

2 colheres de sopa de azeite de oliva

2 colheres de chá de vinagre branco

1 colher de chá de alho em pó

1 colher de chá de páprica defumada

1 pitada de pimenta Cayena

Sal e pimenta do reino a gosto

Preparo:

Misture tudo de véspera

Asse a 200ºC na air fryer por 20 a 25 minutos virando na metade

MOLHO

Ingredientes:

1 xícara de mel

1 xícara de molho de soja

½ xícara de óleo de gergelim torrado

Gergelim branco

Cebolinha verde picada

Preparo:

Junte o mel, molho de soja e óleo de gergelim torrado.