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CBN e as Dicas do Chef

Coxinha da asa caramelizada é o prato do Chef Juarez Campos!

Prato prático e delicioso para o seu fim de semana em família

Publicado em 18 de Março de 2023 às 11:28

Publicado em 

18 mar 2023 às 11:28
Juarez Campos. chef de cozinha e comentarista da CBN Vitória
Juarez Campos. chef de cozinha e comentarista da CBN Vitória Crédito: Fabio Machado
Um tira gosto para o fim de semana! Nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef", o destaque é uma coxinha da asa caramelizada, direto de uma air fryer. Prato prático e delicioso para o seu fim de semana em família. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - COXINHA - 7.30s - 18-03-23.mp3
A RECEITA:
Ingredientes: 4 porções
16 coxinhas (ou meio) da asa
1/2 xícara de mel
2 colheres de sopa de molho de soja
2 colheres de sopa de azeite de oliva
2 colheres de chá de vinagre branco
1 colher de chá de alho em pó
1 colher de chá de páprica defumada
1 pitada de pimenta Cayena
Sal e pimenta do reino a gosto
Preparo:
Misture tudo de véspera
Asse a 200ºC na air fryer por 20 a 25 minutos virando na metade
MOLHO
Ingredientes:
1 xícara de mel
1 xícara de molho de soja
½ xícara de óleo de gergelim torrado
Gergelim branco
Cebolinha verde picada
Preparo:
Junte o mel, molho de soja e óleo de gergelim torrado.
Misture nas coxinhas assadas e salpique gergelim e cebolinha verde na hora de servir.

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