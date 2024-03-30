"Cordeiro da Páscoa": sugestão do chef para o feriado

Juarez Campos, chef de cozinha Crédito: Vitor Jubini

Nesta edição de "CBN e as Dicas do Chef", Juarez Campos traz uma receita especial de Páscoa para quem quer fugir do tradicional peixe. Prato típico de Roma nesta época do ano, o "Cordeiro de Páscoa" é uma boa pedida para o almoço de domingo. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. CBN E AS DICAS DO CHEF - CORDEIRO DE PÁSCOA - 30-03-24

Receita:

Ingredientes:

800g a 1kg de pernil ou a paleta de cordeiro com ou sem osso

3 dentes de alho grandes picadinhos

1 colher de sobremesa de alecrim fresco

1 colher de sobremesa de tomilho fresco

250ml de vinho branco seco

250ml de vinho tinto seco

6 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem

1 xícara de caldo de carne

Cenouras, cebola e aipo fatiados para forrar a assadeira

Batatas bolinhas com casca aferventadas por 1 minuto

Trigo

Sal e pimenta do reino

Preparo:

Coloque o cordeiro na marinada de temperos com sal, alho picado, pimenta e os demais temperos.

Deixe 1 noite na marinada.

Retire o cordeiro da marinada e unte-o com azeite.

Forre o tabuleiro untado com cebola, cenoura e aipo fatiado.

Coloque o pernil sobre as verduras.

Regue com a marinada e leve ao forno pré-aquecido a 250°C coberto com papel alumínio.

Quando estiver cozido (mais ou menos 1 hora), retire o papel alumínio e unte com azeite.

Distribua as batatas em volta e deixe o cordeiro dourar dos dois lados.

Retire o cordeiro e as batatas da assadeira e arrume na travessa de servir.

Coloque a assadeira no fogo do fogão, polvilhe trigo suavemente.

Junte o caldo de carne e solte bem a crosta com uma espátula.

Deixe aquecer bem até dissolver a crosta.

Peneire, acerte a textura e o tempero do molho.