"Cordeiro da Páscoa": sugestão do chef para o feriado

Nesta edição de "CBN e as Dicas do Chef", Juarez Campos traz uma receita especial de Páscoa para quem quer fugir do tradicional peixe. Prato típico de Roma nesta época do ano, o "Cordeiro de Páscoa" é uma boa pedida para o almoço de domingo. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEF - CORDEIRO DE PÁSCOA - 30-03-24
Receita:
Ingredientes:
800g a 1kg de pernil ou a paleta de cordeiro com ou sem osso
3 dentes de alho grandes picadinhos
1 colher de sobremesa de alecrim fresco
1 colher de sobremesa de tomilho fresco
250ml de vinho branco seco
250ml de vinho tinto seco
6 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem
1 xícara de caldo de carne
Cenouras, cebola e aipo fatiados para forrar a assadeira
Batatas bolinhas com casca aferventadas por 1 minuto
Trigo
Sal e pimenta do reino
Preparo:
Coloque o cordeiro na marinada de temperos com sal, alho picado, pimenta e os demais temperos.
Deixe 1 noite na marinada.
Retire o cordeiro da marinada e unte-o com azeite.
Forre o tabuleiro untado com cebola, cenoura e aipo fatiado.
Coloque o pernil sobre as verduras.
Regue com a marinada e leve ao forno pré-aquecido a 250°C coberto com papel alumínio.
Quando estiver cozido (mais ou menos 1 hora), retire o papel alumínio e unte com azeite.
Distribua as batatas em volta e deixe o cordeiro dourar dos dois lados.
Retire o cordeiro e as batatas da assadeira e arrume na travessa de servir.
Coloque a assadeira no fogo do fogão, polvilhe trigo suavemente.
Junte o caldo de carne e solte bem a crosta com uma espátula.
Deixe aquecer bem até dissolver a crosta.
Peneire, acerte a textura e o tempero do molho.
Sirva a parte.