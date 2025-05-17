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CBN e as Dicas do Chef

Como preparar riso al salto com ragu de linguiça e fonduta de burrata

Acompanhe o passo a passo com o Chef Juarez!

Publicado em 17 de Maio de 2025 às 11:21

Publicado em 

17 mai 2025 às 11:21
Chef Juarez Campos
Chef Juarez Campos Crédito: Vitor Jubini
Nesta edição de CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos compartilha a receita de um riso al salto com ragu de linguiça sobre fonduta de burrata. O prato transforma o risoto de açafrão em uma tortinha, o que torna a experiência ainda mais deliciosa. Ouça a conversa completa e aprenda!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - RISO AO SALTO - 14.50s - 17-05-25.mp3

Tortinha de Risoto de Açafrão com ragu de linguiça acebolada

Ingredientes (4 porções):

  • 200g de arroz arbóreo 
  • 2 colheres de sopa de manteiga 
  • 2 colheres de sopa de cebola picada 
  • ½ litro de caldo de galinha ou de legumes 100ml 
  • (1/4 xícara) de vinho branco seco 
  • 1 envelope de açafrão italiano (ou 1 colher de café de açafrão-da-terra) 
  • Azeite 
  • 2 dentes de alho picado 
  • 2 colheres de sopa de Grana Padano ralado 
  • 200g de linguiça de pernil sem pele 
  • 1 xícara de molho de tomates 
  • 1 colher de sopa da mistura de salsa e cebolinha picados 
  • Azeite e ervas frescas 
  • Brotos

Preparo

  • Refogue a metade da cebola em 1 colher de sopa de manteiga.
  • Junte o arroz e refogue um pouco.
  • Junte o vinho branco e deixe evaporar.
  • Adicione o caldo quente aos poucos, dissolva açafrão no caldo e junte ao risoto (à medida que for secando coloque mais caldo).
  • Quando o arroz estiver “al dente”, desligue o fogo e junte a manteiga e o Grana Padano ralado.
  • Espalhe o risoto numa placa, deixe esfriar e coloque na geladeira.
  • Com o auxílio de um cortador retire as porções e frite-as numa frigideira antiaderente em manteiga clarificada.
  • Sirva sobre a fonduta de Burrata, sobre ele o ragu de linguiça, brotos e o azeite de ervas em torno.

Ragu de linguiça

Preparo

  • Refogar cebola e alho no azeite.
  • Juntar a linguiça e doure bem.
  • Adicionar o molho de tomates e deixe refogar.
  • Juntar a salsa e a cebolinha ver

Montagem

  • Coloque o riso al salto dourado no prato.
  • Sobre eles coloque o ragu de linguiça e regue com azeite de ervas frescas.

Fonduta de burrata

  • Fonduta de Burrata: 1 Burrata; ½ xícara de creme de leite de caixinha; ½ xícara de leite ou o suficiente. Preparo: Processar tudo e aquecer até textura cremosa.

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