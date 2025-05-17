Como preparar riso al salto com ragu de linguiça e fonduta de burrata

Nesta edição de CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos compartilha a receita de um riso al salto com ragu de linguiça sobre fonduta de burrata. O prato transforma o risoto de açafrão em uma tortinha, o que torna a experiência ainda mais deliciosa. Ouça a conversa completa e aprenda!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - RISO AO SALTO - 14.50s - 17-05-25.mp3
Tortinha de Risoto de Açafrão com ragu de linguiça acebolada
Ingredientes (4 porções):
- 200g de arroz arbóreo
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 2 colheres de sopa de cebola picada
- ½ litro de caldo de galinha ou de legumes 100ml
- (1/4 xícara) de vinho branco seco
- 1 envelope de açafrão italiano (ou 1 colher de café de açafrão-da-terra)
- Azeite
- 2 dentes de alho picado
- 2 colheres de sopa de Grana Padano ralado
- 200g de linguiça de pernil sem pele
- 1 xícara de molho de tomates
- 1 colher de sopa da mistura de salsa e cebolinha picados
- Azeite e ervas frescas
- Brotos
Preparo
- Refogue a metade da cebola em 1 colher de sopa de manteiga.
- Junte o arroz e refogue um pouco.
- Junte o vinho branco e deixe evaporar.
- Adicione o caldo quente aos poucos, dissolva açafrão no caldo e junte ao risoto (à medida que for secando coloque mais caldo).
- Quando o arroz estiver “al dente”, desligue o fogo e junte a manteiga e o Grana Padano ralado.
- Espalhe o risoto numa placa, deixe esfriar e coloque na geladeira.
- Com o auxílio de um cortador retire as porções e frite-as numa frigideira antiaderente em manteiga clarificada.
- Sirva sobre a fonduta de Burrata, sobre ele o ragu de linguiça, brotos e o azeite de ervas em torno.
Ragu de linguiça
Preparo
- Refogar cebola e alho no azeite.
- Juntar a linguiça e doure bem.
- Adicionar o molho de tomates e deixe refogar.
- Juntar a salsa e a cebolinha ver
Montagem
- Coloque o riso al salto dourado no prato.
- Sobre eles coloque o ragu de linguiça e regue com azeite de ervas frescas.
Fonduta de burrata
- Fonduta de Burrata: 1 Burrata; ½ xícara de creme de leite de caixinha; ½ xícara de leite ou o suficiente. Preparo: Processar tudo e aquecer até textura cremosa.