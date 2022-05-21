Como preparar o filé de peixe com molho de camarões do chef Juarez Campos

Temperaturas mais baixas, receita especial para esquentar os dias frios! Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos ensina como preparar um maravilhoso 'filé de peixe com molho de camarões'! O prato é da cozinha internacional, mas pode ser adaptado para a culinária capixaba. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - 21-05-22
A receita:
- Ingredientes:
- 4 filés de peixe (pode ser linguado, tilápia, pescada e até file de peroá)
- 200g de camarões médios sem casca e limpos
- 1 cebola média picadinha
- 2 dentes de alho picados
- 1/2 xícara de vinho branco seco
- 2 xícaras de molho de tomates
- Salsa e cebolinha picados
- Folhas de manjericão (opcional)
- Azeite de oliva, óleo e trigo
- Sal e pimenta do reino a gosto
- Preparo:
- Tempere os filés de peixe com sal e pimenta do reino
- Passe-os no trigo e retire o excesso. Frite-os no óleo
- Reserve em um papel absorvente
- À parte, refogue a cebola e o alho no azeite até murchar bem
- Junte os camarões já temperados com sal e pimenta e refogue rapidamente
- Perfume com vinho branco e deixe o álcool evaporar
- Junte o molho de tomates, a salsa e a cebolinha
- Deixe aquecer e acerte o tempero
- Deixe aquecer e acerte o tempero.
Dica do chef: Sirva com purê de batatas, batatas cozidas ou uma massa!