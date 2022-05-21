Como preparar o filé de peixe com molho de camarões do chef Juarez Campos

Temperaturas mais baixas, receita especial para esquentar os dias frios! Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos ensina como preparar um maravilhoso 'filé de peixe com molho de camarões'! O prato é da cozinha internacional, mas pode ser adaptado para a culinária capixaba. Ouça a conversa completa!