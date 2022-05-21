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CBN e as Dicas do Chef

Como preparar o filé de peixe com molho de camarões do chef Juarez Campos

Ouça o passo a passo de Juarez Campos

Publicado em 21 de Maio de 2022 às 12:23

Publicado em 

21 mai 2022 às 12:23
File de peixe (tilápia) ao molho de camarões
File de peixe (tilápia) ao molho de camarões Crédito: Outback/Divulgação
Temperaturas mais baixas, receita especial para esquentar os dias frios! Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos ensina como preparar um maravilhoso 'filé de peixe com molho de camarões'! O prato é da cozinha internacional, mas pode ser adaptado para a culinária capixaba. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - 21-05-22

A receita:

  • Ingredientes:
  • 4 filés de peixe (pode ser linguado, tilápia, pescada e até file de peroá)
  • 200g de camarões médios sem casca e limpos
  • 1 cebola média picadinha
  • 2 dentes de alho picados
  • 1/2 xícara de vinho branco seco
  • 2 xícaras de molho de tomates
  • Salsa e cebolinha picados
  • Folhas de manjericão (opcional)
  • Azeite de oliva, óleo e trigo
  • Sal e pimenta do reino a gosto
  • Preparo:
  • Tempere os filés de peixe com sal e pimenta do reino
  • Passe-os no trigo e retire o excesso. Frite-os no óleo
  • Reserve em um papel absorvente
  • À parte, refogue a cebola e o alho no azeite até murchar bem
  • Junte os camarões já temperados com sal e pimenta e refogue rapidamente
  • Perfume com vinho branco e deixe o álcool evaporar
  • Junte o molho de tomates, a salsa e a cebolinha
  • Deixe aquecer e acerte o tempero
  • Deixe aquecer e acerte o tempero.
Dica do chef: Sirva com purê de batatas, batatas cozidas ou uma massa!

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