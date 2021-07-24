Como preparar o famoso macarrão americano com uma pitada brasileira

Comida para esquentar o estômago e o coração: a famosa "comfort food"! Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos ensina a preparação de um prato típico dos Estados Unidos, o "Mac 'n' Cheese" (macarrão com queijo, em português). O molho cremoso de queijo, na versão do chef, leva couve-flor. Acompanhe o passo a passo!
A RECEITA:
[Rende 4 porções]
Ingredientes do molho cremoso de couve-flor:
3 xícaras de flores de couve-flor cozidas
4 dentes de alho picados
1 xícara de caldo de frango (ou o suficiente)
1 colher de sopa de cebola picada
2 colheres de sopa de manteiga
1 xícara de queijo cheddar (ou um queijo de sua preferência) ralado grosso
Sal e pimenta do reino a gosto
Preparo:
Refogue a cebola e o alho na manteiga até murchar.
Adicione a couve-flor, o caldo de frango e o queijo ralado e processe bem.
Acerte o tempero.
Ingredientes da massa:
2 xícaras de massa tubular curta tipo goela
2 xícaras de abobrinha ralada grossa (só a parte verde)
2 xícaras (ou o suficiente) do molho cremoso de couve-flor
Queijo parmesão ralado
Preparo:
Cozinhe a massa e, ao ficar 'al dente', escorra.
Misture a massa, a abobrinha crua e o creme (deve ficar consistente, mas cremosa).
Coloque em um refratário, salpique parmesão e leve ao forno para gratinar.
CBN E AS DICAS DO CHEFE - 24-07-21