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CBN e as Dicas do Chef

Como preparar bolinhos de carne com berinjela, uma receita da cozinha levantina

Juarez Campos ensina o passo a passo da preparação!

Publicado em 31 de Julho de 2021 às 12:21

Publicado em 

31 jul 2021 às 12:21
Bolinhos de carne com berinjela, receita da cozinha levantina
Bolinhos de carne com berinjela, receita da cozinha levantina Crédito: Pixabay
Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos traz uma receita da cozinha do Levante - uma região histórica que abrange grande área do Oriente Médio. Ele ensina o passo a passo da preparação de um "bolinho de carne com berinjela", feito com temperos típicos. É um ótimo prato para servir de "tira-gosto", sugere o chef. Ouça:
CBN e as Dicas do Chef - 31/07/2021
  • Ingredientes:
  • 3 berinjelas grandes
  • 400g de carne moída
  • 2 ovos batidos
  • 1 pitada de noz moscada
  • 1 pitada de canela em pó
  • Pimenta síria a gosto
  • Sal e pimenta do reino
  • Farinha de trigo (o suficiente para empanar)
  • Óleo para fritar
  • Coalhada temperada com zattar e tirinhas de hortelã
  • Preparo:
  • Espete as berinjelas em um garfo e grelhe-as sobre a chama de fogão até ficarem com a casca bem queimada;
  • Corte-as ao meio e, com as costas de uma faca, raspe toda a polpa;
  • Coloque a polpa em uma peneira e esprema bem para retirar todo o líquido;
  • Misture a polpa com a carne, os ovos, a noz moscada, a canela e a pimenta síria;
  • Tempere com sal e pimenta do reino e misture bem;
  • Espalhe a farinha em um prato. Aqueça óleo suficiente para cobrir metade da altura dos bolinhos;
  • Faça bolinhos com a mistura de berinjela, passe-os na farinha e frite-os por 3 a 4 minutos;
  • Escorra em papel absorvente e sirva com uma gota de coalhada temperada.

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