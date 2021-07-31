Como preparar bolinhos de carne com berinjela, uma receita da cozinha levantina

Preparo:

Espete as berinjelas em um garfo e grelhe-as sobre a chama de fogão até ficarem com a casca bem queimada;

Corte-as ao meio e, com as costas de uma faca, raspe toda a polpa;

Coloque a polpa em uma peneira e esprema bem para retirar todo o líquido;

Misture a polpa com a carne, os ovos, a noz moscada, a canela e a pimenta síria;

Tempere com sal e pimenta do reino e misture bem;

Espalhe a farinha em um prato. Aqueça óleo suficiente para cobrir metade da altura dos bolinhos;

Faça bolinhos com a mistura de berinjela, passe-os na farinha e frite-os por 3 a 4 minutos;