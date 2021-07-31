Como preparar bolinhos de carne com berinjela, uma receita da cozinha levantina

Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos traz uma receita da cozinha do Levante - uma região histórica que abrange grande área do Oriente Médio. Ele ensina o passo a passo da preparação de um "bolinho de carne com berinjela", feito com temperos típicos. É um ótimo prato para servir de "tira-gosto", sugere o chef. Ouça:
CBN e as Dicas do Chef - 31/07/2021
- Ingredientes:
- 3 berinjelas grandes
- 400g de carne moída
- 2 ovos batidos
- 1 pitada de noz moscada
- 1 pitada de canela em pó
- Pimenta síria a gosto
- Sal e pimenta do reino
- Farinha de trigo (o suficiente para empanar)
- Óleo para fritar
- Coalhada temperada com zattar e tirinhas de hortelã
- Preparo:
- Espete as berinjelas em um garfo e grelhe-as sobre a chama de fogão até ficarem com a casca bem queimada;
- Corte-as ao meio e, com as costas de uma faca, raspe toda a polpa;
- Coloque a polpa em uma peneira e esprema bem para retirar todo o líquido;
- Misture a polpa com a carne, os ovos, a noz moscada, a canela e a pimenta síria;
- Tempere com sal e pimenta do reino e misture bem;
- Espalhe a farinha em um prato. Aqueça óleo suficiente para cobrir metade da altura dos bolinhos;
- Faça bolinhos com a mistura de berinjela, passe-os na farinha e frite-os por 3 a 4 minutos;
- Escorra em papel absorvente e sirva com uma gota de coalhada temperada.