Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN e as Dicas do Chef

Como fazer ceviche de camarão com manga? Juarez Campos ensina!

Uma receita fácil e refrescante para os dias quentes

Publicado em 08 de Outubro de 2022 às 11:11

Publicado em 

08 out 2022 às 11:11
Uma dica é montar o ceviche no coco seco
Uma dica é montar o ceviche no coco seco Crédito: Hugo Boniolo
O prato escolhido para esta edição do "CBN e as Dicas do Chef" é uma receita latino-americana e que leva peixe cru. Já sabe qual é? O chef Juarez Campos ensina a fazer um delicioso ceviche de camarões e manga. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - CEVICHE - 08-10-22
RECEITA
Ingredientes: (4 porções)
  • 1 manga Palmer não muito madura descascada em cubos
  • 400g de camarões médios descascados, cortados no meio e aferventados rapidamente
  • 1 cebola roxa pequena fatiada fina (deixar 30 minutos em água com gelo)
  • ½ maço de coentro picado (Ou a gosto)
  • ½ pimenta dedo de moça sem sementes picadas (Ou a gosto)
  • Suco e zest de limão siciliano
  • Azeite extra virgem
  • Sal e pimenta do reino a gosto
Preparo:
  • Misturar tudo uns 10 minutos antes de servir.
  • Sirva na taça de Dry Martini com folhas ou brotos de coentro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carros elétricos
Espírito Santo lidera a nova geografia dos veículos elétricos no Brasil
João Fonseca
João Fonseca disputa vaga na semifinal de Roland Garros nesta terça-feira (02)
Base 27
Base 27 faz rodada de negócios para conectar startups, empresas e investidores

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados