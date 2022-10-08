Como fazer ceviche de camarão com manga? Juarez Campos ensina!

O prato escolhido para esta edição do "CBN e as Dicas do Chef" é uma receita latino-americana e que leva peixe cru. Já sabe qual é? O chef Juarez Campos ensina a fazer um delicioso ceviche de camarões e manga. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - CEVICHE - 08-10-22
RECEITA
Ingredientes: (4 porções)
- 1 manga Palmer não muito madura descascada em cubos
- 400g de camarões médios descascados, cortados no meio e aferventados rapidamente
- 1 cebola roxa pequena fatiada fina (deixar 30 minutos em água com gelo)
- ½ maço de coentro picado (Ou a gosto)
- ½ pimenta dedo de moça sem sementes picadas (Ou a gosto)
- Suco e zest de limão siciliano
- Azeite extra virgem
- Sal e pimenta do reino a gosto
Preparo:
- Misturar tudo uns 10 minutos antes de servir.
- Sirva na taça de Dry Martini com folhas ou brotos de coentro.