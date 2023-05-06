Comida de boteco: faça um frango à passarinho frito com molho de mostarda e mel!

Para os fãs de comida de boteco, a receita desta edição do "CBN e as Dicas do Chef" é um prato de dar água de boca: frango à passarinho frito com molho de mostarda e mel! O Chef Juarez Campos nos ajuda no passo a passo da preparação da receita. Ouça a conversa completa!
CBN e as Dicas do Chef - 06-05-23
A RECEITA:
Ingredientes:
800g de cortes de frango à passarinho
2 dentes de alho picados
3 colheres de sopa de vinagre de vinho tinto
Sal a gosto
Pimenta do reino a gosto
1 colher de chá de páprica defumada
1 colher de chá de páprica picante
1 xícara de óleo
Molho mostarda e mel
Ingredientes:
½ xícara de maionese
3 colheres de sopa de mostarda amarela
1 colher de sopa de mel ou melado
½ colher de sopa de azeite
Ervas picadas a gosto
Sal a gosto
Pimenta do reino a gosto
Preparo:
Em uma tigela tempere os cortes de frango à passarinho com todos os ingredientes (menos o óleo) e misture bem. Deixe uns 30 minutos
Transfira o frango para panela de pressão e adicione o óleo e doure o frango rapidamente e tampe a panela
Deixar a panela pegar pressão em fogo alto, depois deixe em fogo médio e cozinhe por aproximadamente 15 minutos
Enquanto isso, prepare o molho. Adicione todos os ingredientes do molho em um recipiente e misture bem
Sirva o frango com o molho.