Comida de boteco: faça um frango à passarinho frito com molho de mostarda e mel!

Frango a passarinho é a receita da semana! Crédito: Freepik

Para os fãs de comida de boteco, a receita desta edição do "CBN e as Dicas do Chef" é um prato de dar água de boca: frango à passarinho frito com molho de mostarda e mel! O Chef Juarez Campos nos ajuda no passo a passo da preparação da receita. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. CBN e as Dicas do Chef - 06-05-23

A RECEITA:

Ingredientes:

800g de cortes de frango à passarinho

2 dentes de alho picados

3 colheres de sopa de vinagre de vinho tinto

Sal a gosto

Pimenta do reino a gosto

1 colher de chá de páprica defumada

1 colher de chá de páprica picante

1 xícara de óleo

Molho mostarda e mel

Ingredientes:

½ xícara de maionese

3 colheres de sopa de mostarda amarela

1 colher de sopa de mel ou melado

½ colher de sopa de azeite

Ervas picadas a gosto

Sal a gosto

Pimenta do reino a gosto

Preparo:

Em uma tigela tempere os cortes de frango à passarinho com todos os ingredientes (menos o óleo) e misture bem. Deixe uns 30 minutos

Transfira o frango para panela de pressão e adicione o óleo e doure o frango rapidamente e tampe a panela

Deixar a panela pegar pressão em fogo alto, depois deixe em fogo médio e cozinhe por aproximadamente 15 minutos

Enquanto isso, prepare o molho. Adicione todos os ingredientes do molho em um recipiente e misture bem