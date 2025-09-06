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CBN e as Dicas do Chef

Comemore o aniversário de Vitória com moqueca, mas em uma versão diferente: ovo com chuchu!

Ela é uma das receitas pensadas para pacientes oncológicos

Publicado em 06 de Setembro de 2025 às 10:57

Publicado em 

06 set 2025 às 10:57
Moqueca servida no restaurante Pierrot da Praia, em Manguinhos
Moqueca também pode ser de ovo com chuchu Crédito: Márcio Scheppa/Divulgação
Nesta edição de CBN e as Dicas do Chef, o comentarista Juarez Campos prepara uma receita especial em homenagem ao aniversário de Vitória, mas seguindo o livro com preparos e ingredientes especialmente pensados para pacientes oncológicos: moqueca de ovo com chuchu que também está no livro “Bem Cuidar”. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - MOQUECA DE OVO - 09.34s - 06-09-25
RECEITA: Moqueca de Ovo com Chuchu
Ingredientes
  • 8 ovos
  • 2 maços de coentro picado
  • 1 cebola grande picada
  • 4 tomates bem maduros sem pele e sementes picados
  • 2 dentes de alho picados
  • ½ xícara de azeite de oliva
  • 2 colheres de sopa de óleo de urucum
  • ½ maço de cebolinha verde picada
  • 1 xícara de caldo de legumes caseiro
  • 1 colher de café nivelada de sal
  • 2 chuchus descascados e cortados em cubos médios
Preparo
  • Numa panela de barro, refogue a cebola, o alho, o azeite e o óleo de urucum.
  • Adicione o tomate, o coentro, chuchu e o caldo de legumes.
  • Cozinhe tampado até o chuchu cozinhar.
  • Junte o sal e misture bem.
  • Quebre os ovos espalhados na panela e deixe cozinhar.
  • Salpique com cebolinha verde e sirva.

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