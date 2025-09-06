Comemore o aniversário de Vitória com moqueca, mas em uma versão diferente: ovo com chuchu!

Nesta edição de CBN e as Dicas do Chef, o comentarista Juarez Campos prepara uma receita especial em homenagem ao aniversário de Vitória, mas seguindo o livro com preparos e ingredientes especialmente pensados para pacientes oncológicos: moqueca de ovo com chuchu que também está no livro “Bem Cuidar”. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - MOQUECA DE OVO - 09.34s - 06-09-25
RECEITA: Moqueca de Ovo com Chuchu
Ingredientes
Ingredientes
- 8 ovos
- 2 maços de coentro picado
- 1 cebola grande picada
- 4 tomates bem maduros sem pele e sementes picados
- 2 dentes de alho picados
- ½ xícara de azeite de oliva
- 2 colheres de sopa de óleo de urucum
- ½ maço de cebolinha verde picada
- 1 xícara de caldo de legumes caseiro
- 1 colher de café nivelada de sal
- 2 chuchus descascados e cortados em cubos médios
- Numa panela de barro, refogue a cebola, o alho, o azeite e o óleo de urucum.
- Adicione o tomate, o coentro, chuchu e o caldo de legumes.
- Cozinhe tampado até o chuchu cozinhar.
- Junte o sal e misture bem.
- Quebre os ovos espalhados na panela e deixe cozinhar.
- Salpique com cebolinha verde e sirva.