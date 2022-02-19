Com sotaque francês, aprenda a preparar souflê de milho verde

Esta edição do CBN e as Dicas do Chef vem com uma receita diretamente da França. Juarez Campos vai nos ensinar a preparar o deliciosa Souflê de Milho Verde. Ouça o passo a passo da preparação!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - 13.00s - 19-02-22.mp3
A RECEITA:
Souflê de Milho Verde
Ingredientes:
6 espigas de milho debulhado
4 ovos (separados em claras e gemas)
3 colheres de sopa de parmesão ralado
1 cebola pequena
1 dente de alho
1 pitada de pimenta do reino
1 colher de sopa de salsa picadinha
2 copos de leite aquecido
2 colheres de sopa de farinha de trigo
2 colheres de sopa de manteiga
Sal
Preparo:
Levar uma panela ao fogo com a manteiga, o alho picado e cebola picada e refogar.
Juntar os grãos milho e refogar mais um pouco .
Adicionar um pouco de água para cozinhar e temperar com sal.
Estando o milho cozido e sem caldo algum, retirar do fogo e reservar.
Dourar a farinha com a manteiga e sempre mexendo adicionar o leite, mexer bem, deixar ferver para formar um creme .
Deixar amornar, juntar as gemas, bater bem e levar ao fogo novamente.
Assim que o creme reaquecer, juntar o milho e seus temperos, a salsa, o parmesão ralado e temperar com sal e retirar do fogo.
Juntar as claras em neve, misturar com cuidado e despejar numa refratário para souflês untado com manteiga.
Polvilhar com parmesão ralado e levar a assar em forno a 220ºC de 18 a 20 minutos ou até dourar.