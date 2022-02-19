Com sotaque francês, aprenda a preparar souflê de milho verde

Suflê Crédito: Getty Images

Esta edição do CBN e as Dicas do Chef vem com uma receita diretamente da França. Juarez Campos vai nos ensinar a preparar o deliciosa Souflê de Milho Verde. Ouça o passo a passo da preparação!

Your browser does not support the audio element. CBN E AS DICAS DO CHEFE - 13.00s - 19-02-22.mp3

A RECEITA:

Souflê de Milho Verde

Ingredientes:

6 espigas de milho debulhado

4 ovos (separados em claras e gemas)

3 colheres de sopa de parmesão ralado

1 cebola pequena

1 dente de alho

1 pitada de pimenta do reino

1 colher de sopa de salsa picadinha

2 copos de leite aquecido

2 colheres de sopa de farinha de trigo

2 colheres de sopa de manteiga

Sal

Preparo:

Levar uma panela ao fogo com a manteiga, o alho picado e cebola picada e refogar.

Juntar os grãos milho e refogar mais um pouco .

Adicionar um pouco de água para cozinhar e temperar com sal.

Estando o milho cozido e sem caldo algum, retirar do fogo e reservar.

Dourar a farinha com a manteiga e sempre mexendo adicionar o leite, mexer bem, deixar ferver para formar um creme .

Deixar amornar, juntar as gemas, bater bem e levar ao fogo novamente.

Assim que o creme reaquecer, juntar o milho e seus temperos, a salsa, o parmesão ralado e temperar com sal e retirar do fogo.

Juntar as claras em neve, misturar com cuidado e despejar numa refratário para souflês untado com manteiga.