Com preparo rápido, bolo de atum é a sugestão do chef Juarez

Juarez Campos ensina o preparo de um 'bolo de atum' Crédito: Canva

Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos, ensina o preparo de um delicioso 'bolo de atum'. A receita é fácil, prática e barata e pode ser feita com antecedência para um jantar, por exemplo. Acompanhe o passo a passo!

Your browser does not support the audio element. CBN E AS DICAS DO CHEF - 05-02-22

A RECEITA:

Ingredientes:

1 lata de atum ao óleo (sem óleo)

1/2 vidro pequeno de picles picado

2 ovos cozidos picados

1/2 vidro pequeno de ketchup

1 xícara de ervilha fresca congelada

150g de azeitonas verdes picadas

1 caixinha de creme de leite

1 pão de forma com casca

Maionese

Preparo:

Retire as cascas do pão, processe e reserve.

Processe o miolo do pão de forma e misture no creme de leite.

Refogue a cebola e alho no azeite e colorau.

Adicione os tomates, salsa, cebolinha e o atum.

Junte um pouco de água e deixe os tomates desmancharem.

Adicionar o ketchup, o pão amolecido no creme de leite, os picles, azeitonas, ervilhas, ovos e misture bem.

Se ficar muito úmido, junte a casca processada e verifique o tempero.

Transfira a mistura para uma forma untada com azeite comprimindo bem.

Leve à geladeira por 24 horas.

Quando desenformar, passe maionese e se quiser salpicar salsa ou cebolinha picada.