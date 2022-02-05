Com preparo rápido, bolo de atum é a sugestão do chef Juarez

Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos, ensina o preparo de um delicioso 'bolo de atum'. A receita é fácil, prática e barata e pode ser feita com antecedência para um jantar, por exemplo. Acompanhe o passo a passo!
CBN E AS DICAS DO CHEF - 05-02-22
A RECEITA:
Ingredientes:
1 lata de atum ao óleo (sem óleo)
1/2 vidro pequeno de picles picado
2 ovos cozidos picados
1/2 vidro pequeno de ketchup
1 xícara de ervilha fresca congelada
150g de azeitonas verdes picadas
1 caixinha de creme de leite
1 pão de forma com casca
Maionese
Preparo:
Retire as cascas do pão, processe e reserve.
Processe o miolo do pão de forma e misture no creme de leite.
Refogue a cebola e alho no azeite e colorau.
Adicione os tomates, salsa, cebolinha e o atum.
Junte um pouco de água e deixe os tomates desmancharem.
Adicionar o ketchup, o pão amolecido no creme de leite, os picles, azeitonas, ervilhas, ovos e misture bem.
Se ficar muito úmido, junte a casca processada e verifique o tempero.
Transfira a mistura para uma forma untada com azeite comprimindo bem.
Leve à geladeira por 24 horas.
Quando desenformar, passe maionese e se quiser salpicar salsa ou cebolinha picada.
Sirva com salada!