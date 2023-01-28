Clássicos que dão certo: aprenda a fazer um bife a rolê à parmegiana

A junção de dois clássicos é a receita desta edição do "CBN e as Dicas do Chef". Bife a rolê com um acréscimo de parmegiana, não tem como dar errado. O chef Juarez Campos ensina a fazer a receita. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - 28-01-23
A RECEITA:
Ingredientes (4 porções)
- 4 bifes de chão de dentro
- 2 dentes de alho picados
- 1 cebola picadinha
- 2 tomates liquidificados
- 1 xícara de caldo de carne
- 1 colher (de chá) de salsa
- 1 colher (de chá) de cebolinha verde
- 100g de cenoura em bastão
- 100g de bacon em bastão
- 1 colher (de chá) de vinagre
- 1/4 de xícara de óleo
- Mussarela fatiada
- Molho de tomates
- Sal e Pimenta
Preparo
- Tempere os bifes com uma pasta feita com sal, pimenta do reino, alho e vinagre
- Distribuir em cima de cada bife a cenoura e o bacon
- Amarre com barbante e reserve
- Doure no óleo os bifes, a cebola e o alho
- Junte o tomate, salsa, cebolinha e o caldo
- Deixe cozinhar em panela tampada e fogo brando até amaciar. Se precisar junte mais caldo
- Transferir para um refratário, cobrir com molho de tomates e mussarela fatiada
- Levar ao forno pré-aquecido a 250 graus até gratinar
- Servir com purê de batatas.