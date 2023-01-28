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CBN e as Dicas do Chef

Clássicos que dão certo: aprenda a fazer um bife a rolê à parmegiana

Dois pratos que combinam muito quando se misturam

Publicado em 28 de Janeiro de 2023 às 11:22

Publicado em 

28 jan 2023 às 11:22
Parmegiana
Bife a rolê à parmegiana Crédito: Getty Images
A junção de dois clássicos é a receita desta edição do "CBN e as Dicas do Chef". Bife a rolê com um acréscimo de parmegiana, não tem como dar errado. O chef Juarez Campos ensina a fazer a receita. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - 28-01-23
A RECEITA:
Ingredientes (4 porções)
  • 4 bifes de chão de dentro
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 cebola picadinha
  • 2 tomates liquidificados
  • 1 xícara de caldo de carne
  • 1 colher (de chá) de salsa
  • 1 colher (de chá) de cebolinha verde
  • 100g de cenoura em bastão
  • 100g de bacon em bastão
  • 1 colher (de chá) de vinagre
  • 1/4 de xícara de óleo
  • Mussarela fatiada
  • Molho de tomates
  • Sal e Pimenta
Preparo
  • Tempere os bifes com uma pasta feita com sal, pimenta do reino, alho e vinagre
  • Distribuir em cima de cada bife a cenoura e o bacon
  • Amarre com barbante e reserve
  • Doure no óleo os bifes, a cebola e o alho
  • Junte o tomate, salsa, cebolinha e o caldo
  • Deixe cozinhar em panela tampada e fogo brando até amaciar. Se precisar junte mais caldo
  • Transferir para um refratário, cobrir com molho de tomates e mussarela fatiada
  • Levar ao forno pré-aquecido a 250 graus até gratinar
  • Servir com purê de batatas.

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