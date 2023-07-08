Clássico francês: quiche de presunto e queijo é a receita da semana!

Nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef" o prato em destaque é um verdadeiro clássico da culinária francesa. É hora de aprender a fazer uma quiche de presunto e queijo. Quer saber detalhes da preparação? O Chef Juarez Campos ensina. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - 8.31s - FEST GASTRO - 08-07-23.mp3
A RECEITA:
Recheio:
2 xícaras de chá de mussarela picada
1 xícara de chá de presunto picado
1 xícara de chá de requeijão
50g de queijo Parmesão ralado
4 ovos
1 caixinha de creme de leite
1 pitada de pimenta do reino
1 pitada de noz moscada ralada
Sal a gosto
Massa
400g de farinha de trigo
200g de manteiga
1 ovo
2 colheres de sopa de creme de leite
Preparo:
Recheio:
Bata com um garfo os queijos, os ovos, o creme de leite, a pimenta, a noz-moscada e o sal.
Acrescente o presunto, misture e despeje sobre a massa.
Espalhe por cima pedacinhos de manteiga.
Massa
Em um recipiente coloque a farinha e faça uma cova no centro.
Junte a manteiga, o creme de leite, o sal e 1 ovo.
Misture com as pontas dos dedos e depois vá pegando a farinha aos poucos, até
que fique toda incorporada a massa e solte completamente das mãos.
Cubra a massa com filme plástico e deixe descansar por cerca de 10 minutos na geladeira.
Montagem
Abra a massa, forre uma forma de aro removível (25cm diâmetro), fure sutilmente o fundo com um garfo, disponha o recheio e leve ao forno pré-aquecido a 220ºC até assar e dourar.