Clássico francês: quiche de presunto e queijo é a receita da semana!

Juarez Campos. chef de cozinha e comentarista da CBN Vitória Crédito: Fabio Machado

Nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef" o prato em destaque é um verdadeiro clássico da culinária francesa. É hora de aprender a fazer uma quiche de presunto e queijo. Quer saber detalhes da preparação? O Chef Juarez Campos ensina. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. CBN E AS DICAS DO CHEFE - 8.31s - FEST GASTRO - 08-07-23.mp3

A RECEITA:

Recheio:

2 xícaras de chá de mussarela picada

1 xícara de chá de presunto picado

1 xícara de chá de requeijão

50g de queijo Parmesão ralado

4 ovos

1 caixinha de creme de leite

1 pitada de pimenta do reino

1 pitada de noz moscada ralada

Sal a gosto

Massa

400g de farinha de trigo

200g de manteiga

1 ovo

2 colheres de sopa de creme de leite

Preparo:

Recheio:

Bata com um garfo os queijos, os ovos, o creme de leite, a pimenta, a noz-moscada e o sal.

Acrescente o presunto, misture e despeje sobre a massa.

Espalhe por cima pedacinhos de manteiga.

Massa

Em um recipiente coloque a farinha e faça uma cova no centro.

Junte a manteiga, o creme de leite, o sal e 1 ovo.

Misture com as pontas dos dedos e depois vá pegando a farinha aos poucos, até

que fique toda incorporada a massa e solte completamente das mãos.

Cubra a massa com filme plástico e deixe descansar por cerca de 10 minutos na geladeira.

Montagem