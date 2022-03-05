Clássico de família: rocambole de batata é o prato do Chef Juarez

A receita desta edição do "CBN e as Dicas do Chef" é para atiçar a fome, ainda mais próximo ao horário do almoço. O Chef Juarez Campos nos ensina a preparar um Rocambole de Batata com recheio de carne moída. E dessa vez tem um toque especial: o prato é aquele clássico de família, passado de mãe para filho. Acompanhe ao passo a passo dessa preparação!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - 6.40s - 05-03-22
A RECEITA:
Ingredientes:
1/2kg de batatas descascadas
03 ovos (01 inteiro e 2 gemas)
01 colher de manteiga
03 colheres de queijo Parmesão ralado
01 xícara de leite
03 colheres de trigo
01 colherinha de chá de fermento químico
sal
Carne moída pronta
Farinha de rosca
Preparo:
Cozinhar as batatas, passar no espremedor ainda quente.
Juntar as gemas, a manteiga, o queijo ralado, leite, sal, trigo, fermento químico pó e clara em neve por último.
Misturar tudo muito bem e levar ao forno em tabuleiro untado e polvilhado de farinha de rosca.
Assar e virar num guardanapo úmido.
Rechear com carne moída, cobrir com molho de tomate e levar ao forno para aquecer.