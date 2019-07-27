Clássico da cozinha carioca, aprenda a preparar a Sopa Leão Veloso

Nesta sábado, Juarez Campos apresenta mais uma receita de inverno. Clássico da cozinha carioca, o chef vai ensinar o preparo de uma sopa de peixe - a ‘Sopa Leão Veloso’. O prato é inspirado na ‘Bouillabaisse’, uma sopa típica do sul da França. Acompanhe!

Your browser does not support the audio element. CBN Dicas do Chefe - Juarez Campos - Sopa Leão Veloso - 10.28s - 27-07-19

‘Sopa Leão Veloso’

[Rende 10 porções]

Ingredientes:

1 colher de chá de açafrão-da-terra

1 cebola

3 talos de cebolinha

1/4 talo de erva doce

2 tomates

1 pimentão vermelho (opcional)

3 dentes de alho

1 bouquet garni (amarrado de aipo, alho poró, salsa, louro e tomilho)

100g de cascas de camarão

200g de aparas de peixe

1 alho poró

1/2 talo de salsão

3 litros de água

Montagem:

10 cubos de pescada amarela cozida (100g)

20 anéis de lula cozidos

20 mexilhões cozidos com casca

10 camarões cozidos

Preparo:

Cozinhe todos os ingredientes do caldo em fogo baixo até reduzir pela metade.

Retire o bouquet garni, as cascas de camarão e as aparas de peixe.

Bata o restante do caldo e reserve.

Distribua em 10 pratos os pedaços de peixe e os frutos do mar já cozidos.

Regue com o caldo e sirva em seguida.