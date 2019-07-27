Clássico da cozinha carioca, aprenda a preparar a Sopa Leão Veloso

Nesta sábado, Juarez Campos apresenta mais uma receita de inverno. Clássico da cozinha carioca, o chef vai ensinar o preparo de uma sopa de peixe - a ‘Sopa Leão Veloso’. O prato é inspirado na ‘Bouillabaisse’, uma sopa típica do sul da França. Acompanhe!
CBN Dicas do Chefe - Juarez Campos - Sopa Leão Veloso - 10.28s - 27-07-19
‘Sopa Leão Veloso’
[Rende 10 porções]
Ingredientes:
1 colher de chá de açafrão-da-terra
1 cebola
3 talos de cebolinha
1/4 talo de erva doce
2 tomates
1 pimentão vermelho (opcional)
3 dentes de alho
1 bouquet garni (amarrado de aipo, alho poró, salsa, louro e tomilho)
100g de cascas de camarão
200g de aparas de peixe
1 alho poró
1/2 talo de salsão
3 litros de água
Montagem:
10 cubos de pescada amarela cozida (100g)
20 anéis de lula cozidos
20 mexilhões cozidos com casca
10 camarões cozidos
Preparo:
Cozinhe todos os ingredientes do caldo em fogo baixo até reduzir pela metade.
Retire o bouquet garni, as cascas de camarão e as aparas de peixe.
Bata o restante do caldo e reserve.
Distribua em 10 pratos os pedaços de peixe e os frutos do mar já cozidos.
Regue com o caldo e sirva em seguida.
Ao servir, salpique por cima da sopa.