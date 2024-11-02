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CBN e as Dicas do Chef

Ciao, Italia! Rigatoni alla vodka con gamberi é o prato da semana

Além de deliciosa, o Chef Juarez ainda sugere dois tipos de apresentação

Publicado em 02 de Novembro de 2024 às 11:21

Publicado em 

02 nov 2024 às 11:21
Rigatoni
Rigatoni Crédito: Freepik
Nesta edição de "CBN e as Dicas do Chef", o Chef Juarez Campos aproveita sua última ida à Itália e ensina uma receita especial de rigatoni alla vodka con gamberi, um prato clássico da culinária ítalo-americana. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN E AS DICAS DO CHEFE - RIGATONI - 10.08s - 02-11-24.mp3
A RECEITA: Rigatoni alla Vodka com Gamberi
Ingredientes:
  • 500g de Rigatoni
  • 4 xícaras de molho de tomate
  • 1 colher de sopa de Grana Padano
  • 100g de mussarela ralada grosso
  • ½ xícara de creme de leite fresco
  • 1/3 de xícara de vodka
  • Azeite qb
  • 2 colheres de sopa de cebola micro-picada
  • 2 dentes de alho micro-picados
  • ½ pimenta dedo de moça (ou a gosto)
  • 200g de bacon (ou panceta) em bastões
  • 900g de camarões médios limpos
  • ½ xícara de vinho branco seco
Preparo:
  • Temperar os camarões com sal e pimenta do reino.
  • Dourar rapidamente em azeite, perfumar com vinho branco e reservar.
  • Refogar o bacon, a cebola e alho no azeite e flambar com vodka, acrescentar o molho de tomate, creme de leite, os queijos e a pimenta dedo de moça.
  • Verificar a cremosidade do molho e se necessário acrescentar pouco da água da cocção da massa ou molho de tomate
  • Juntar os camarões.
  • Adicionar a massa cozida al’dente misturar bem e servir imediatamente, salpicado de Grana Padano ralado.
OBS: Apresentação contemporânea Rigatoni Alla Vodka Con Tartare Di Gamberi.
Tartare di Gamberi: (6 porções)
  • 600g de camarões bem frescos, descascados e picados.
  • Temperar com sal, pimenta do reino branca, pimenta dedo de moça picada a gosto, limão (suco e zest) e ciboulette picada.
  • Servir a massa nos pratos e sobre ela colocar uma colherada de tartare de camarões, um fio de azeite e brotos.

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