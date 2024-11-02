Ciao, Italia! Rigatoni alla vodka con gamberi é o prato da semana

Nesta edição de "CBN e as Dicas do Chef", o Chef Juarez Campos aproveita sua última ida à Itália e ensina uma receita especial de rigatoni alla vodka con gamberi, um prato clássico da culinária ítalo-americana. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN E AS DICAS DO CHEFE - RIGATONI - 10.08s - 02-11-24.mp3
A RECEITA: Rigatoni alla Vodka com Gamberi
Ingredientes:
Tartare di Gamberi: (6 porções)
Ingredientes:
- 500g de Rigatoni
- 4 xícaras de molho de tomate
- 1 colher de sopa de Grana Padano
- 100g de mussarela ralada grosso
- ½ xícara de creme de leite fresco
- 1/3 de xícara de vodka
- Azeite qb
- 2 colheres de sopa de cebola micro-picada
- 2 dentes de alho micro-picados
- ½ pimenta dedo de moça (ou a gosto)
- 200g de bacon (ou panceta) em bastões
- 900g de camarões médios limpos
- ½ xícara de vinho branco seco
- Temperar os camarões com sal e pimenta do reino.
- Dourar rapidamente em azeite, perfumar com vinho branco e reservar.
- Refogar o bacon, a cebola e alho no azeite e flambar com vodka, acrescentar o molho de tomate, creme de leite, os queijos e a pimenta dedo de moça.
- Verificar a cremosidade do molho e se necessário acrescentar pouco da água da cocção da massa ou molho de tomate
- Juntar os camarões.
- Adicionar a massa cozida al’dente misturar bem e servir imediatamente, salpicado de Grana Padano ralado.
Tartare di Gamberi: (6 porções)
- 600g de camarões bem frescos, descascados e picados.
- Temperar com sal, pimenta do reino branca, pimenta dedo de moça picada a gosto, limão (suco e zest) e ciboulette picada.
- Servir a massa nos pratos e sobre ela colocar uma colherada de tartare de camarões, um fio de azeite e brotos.