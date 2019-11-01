Acompanhe, agora, no CBN e As Dicas do Chef a preparação de uma receita especial: trata-se do Choripán, um sanduíche que é a cara da Argentina. Uma receita ideal para o final de semana. Confira!

Your browser does not support the audio element. CBN Dicas do Chefe - Juarez Campos - Choripan - 6.02s - 02-11-19

Receita: Na receita, selamos o pão na parrilha com azeite, colocamos a linguiça de pernil pra passar, depois de finalizada colocamos no pão com o chimichurri [preparação abaixo] e uma fatia de muçarela derretida no maçarico.

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Chimichurri:

Rendimento: 30 porções

Tamanho da porção: 50 gramas

Ingredientes

- 200 g de cebola roxa

- 50 g de alho

- Maço grande e fresco de salsinha

- 500 g de tomate maduro

- 50 g de pimenta dedo de moça

- Tomilho fresco

- 20 g de orégano seco

- 2 g de cominho

- 25 ml de suco meio limão tahiti

- 125 ml de vinagre de vinho branco

- 250 ml de azeite de oliva extra virgem

- 300 ml de óleo de canola ou girassol

- 2 g de sal

Modo de preparo:

- Picar todos os ingredientes em bruniose

- Misturar todos os ingredientes e regar com suco de limão, vinagre e finalizar com o azeite e o óleo ode canola ou girassol.

- Misturar bem e marinar no mínimo 2 horas antes de servir

Observações importantes:

1. Conservar refrigerado, mas servir em temperatura ambiente