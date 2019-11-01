Acompanhe, agora, no CBN e As Dicas do Chef a preparação de uma receita especial: trata-se do Choripán, um sanduíche que é a cara da Argentina. Uma receita ideal para o final de semana. Confira!
CBN Dicas do Chefe - Juarez Campos - Choripan - 6.02s - 02-11-19
Receita: Na receita, selamos o pão na parrilha com azeite, colocamos a linguiça de pernil pra passar, depois de finalizada colocamos no pão com o chimichurri [preparação abaixo] e uma fatia de muçarela derretida no maçarico.
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Chimichurri:
Rendimento: 30 porções
Tamanho da porção: 50 gramas
Ingredientes
- 200 g de cebola roxa
- 50 g de alho
- Maço grande e fresco de salsinha
- 500 g de tomate maduro
- 50 g de pimenta dedo de moça
- Tomilho fresco
- 20 g de orégano seco
- 2 g de cominho
- 25 ml de suco meio limão tahiti
- 125 ml de vinagre de vinho branco
- 250 ml de azeite de oliva extra virgem
- 300 ml de óleo de canola ou girassol
- 2 g de sal
Modo de preparo:
- Picar todos os ingredientes em bruniose
- Misturar todos os ingredientes e regar com suco de limão, vinagre e finalizar com o azeite e o óleo ode canola ou girassol.
- Misturar bem e marinar no mínimo 2 horas antes de servir
Observações importantes:
1. Conservar refrigerado, mas servir em temperatura ambiente
2. Ideal marinar embalado a vácuo