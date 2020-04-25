Chef Juarez ensina fazer uma deliciosa linguiça de frango recheada

Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos ensina uma receita que aprendeu com uma amiga, que tem se dedicado a cozinhar novos pratos durante a quarentena. Você vai aprender o preparo de uma deliciosa "linguiça de peito de frango recheada". Confira!
CBN e as Dicas do Chefe - Linguiça de peito de frango recheada - 4.24s - 25-04-20
A RECEITA:
Ingredientes:
8 gomos de linguiça de peito de frango
1 pote de creme de ricota
1/2 xícara de azeitona sem caroço picadas
2 batatas
2 cenouras
1 talo de alho-poró picado
Chimichurri a gosto
Mostarda a gosto
Açafrão-da-terra a gosto
Páprica defumada a gosto
Páprica picante a gosto
Azeite de oliva extravirgem
Sal
Preparo:
Afervente a linguiça até abrir em gomos.
Distribua em um refratário.
À parte, misturar o creme de ricota, azeitonas picadas, mostarda, sal, açafrão, páprica defumada, páprica picante e chimichurri.
Recheie a linguiça com o creme e, por cima ,colocar o alho-poró picadinho. Entre um gomo e outro, coloque fatias de batatas e de cenouras e regue com azeite.
Leve ao forno pré-aquecido a 200 graus e asse até ficar dourado.