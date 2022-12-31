Chef Juarez Campos ensina receita com alimentos que restaram das ceias!

Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos ensina o que fazer com aquelas alimentos que sobraram da ceia de Natal e, em breve do Ano Novo. Ele ensina a fazer um arroz cremoso com o simpático nome de "Sobras que não sobram da Ceia". Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - 10.52s - 31-12-22.mp3
A RECEITA:
Ingredientes para o arroz:
- 1 xícara de pernil, ou lombo ou tender, peito de peru ou peito de Chester (ou uma mistura deles) em cubos
- 1 cebola média picada
- 2 dentes de alhos picados
- 2 tomates sem sementes picados
- 1 xícara de caldo de galinha ou legumes
- 2 xícaras de arroz cozido
- ½ lata de milho verde
- ½ xícara de ervilhas frescas congeladas
- Azeitonas verdes sem caroço laminadas a gosto
- Salsinha e cebolinha verdes picadas
- 1 xícara de cenoura cozida e em cubos
- ½ xícara de mussarela ralada grossa
- 1 caixa de creme de leite ou o suficiente
- Parmesão ralado
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 1 colher de sopa de azeite
Preparo:
- Refogar
a cebola e o alho na mistura de manteiga e azeite até murchar
- Juntar os tomates, as carnes, salsa, e o caldo de frango ou legumes
- Cozinhar em fogo baixo até os tomates cozinharem
- Juntar o creme de leite, o arroz, ervilhas, cenoura, milho, azeitonas e misturar
- Deve ficar cremoso, se precisar junte mais caldo e mais creme
- Acertar o tempero
- Transferir para um refratário untado e por cima distribuir a mistura de queijos
- Levar ao forno pré-aquecido a 250ºC até gratinar.