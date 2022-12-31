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CBN e as Dicas do Chef

Chef Juarez Campos ensina receita com alimentos que restaram das ceias!

Nada de sobras! Tudo pode ser transformado em outros pratos deliciosos

Publicado em 31 de Dezembro de 2022 às 11:11

Publicado em 

31 dez 2022 às 11:11
Arroz crenoso com as sobras das ceias de Natal ou Ano Novo
Arroz crenoso com as sobras das ceias de Natal ou Ano Novo Crédito: Pixabay
Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos ensina o que fazer com aquelas alimentos que sobraram da ceia de Natal e, em breve do Ano Novo. Ele ensina a fazer um arroz cremoso com o simpático nome de "Sobras que não sobram da Ceia". Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - 10.52s - 31-12-22.mp3
A RECEITA:
Ingredientes para o arroz:
  • 1 xícara de pernil, ou lombo ou tender, peito de peru ou peito de Chester (ou uma mistura deles) em cubos
  • 1 cebola média picada
  • 2 dentes de alhos picados
  • 2 tomates sem sementes picados
  • 1 xícara de caldo de galinha ou legumes
  • 2 xícaras de arroz cozido
  • ½ lata de milho verde
  • ½ xícara de ervilhas frescas congeladas
  • Azeitonas verdes sem caroço laminadas a gosto
  • Salsinha e cebolinha verdes picadas
  • 1 xícara de cenoura cozida e em cubos
  • ½ xícara de mussarela ralada grossa
  • 1 caixa de creme de leite ou o suficiente
  • Parmesão ralado
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 1 colher de sopa de azeite
Preparo:
  • Refogar a cebola e o alho na mistura de manteiga e azeite até murchar
  • Juntar os tomates, as carnes, salsa, e o caldo de frango ou legumes
  • Cozinhar em fogo baixo até os tomates cozinharem
  • Juntar o creme de leite, o arroz, ervilhas, cenoura, milho, azeitonas e misturar
  • Deve ficar cremoso, se precisar junte mais caldo e mais creme
  • Acertar o tempero
  • Transferir para um refratário untado e por cima distribuir a mistura de queijos
  • Levar ao forno pré-aquecido a 250ºC até gratinar.

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