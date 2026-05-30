Chef ensina! Salada de bacalhau com feijão branco à provençal

Na Dicas do Chef deste sábado (30) o destaque do nosso comentarista Juarez Campos é uma receita original de Salada de bacalhau com feijão branco à provençal. Vamos ao preparo!
CBN E AS DICAS DO CHEF - SALADA DE BACALHAU - 30-05-26
Ingredientes: (4 porções)
300g de bacalhau dessalgado e aferventado.
1 xicara de feijão branco cozido, mas inteiro
1 cebola media cortada fina em meia lua
2 dentes de alho picados
2 tomates sem sementes e em cubos
2 colheres de sopa de azeitonas pretas
1 colher de sopa de salsa e cebolinha verdes picadas
1 colher de sopa de vinagre de vinho tinto
2 ovos cozidos e em cubos médios
½ pimentão amarelo em cubos
½ pimenta dedo de moça sem sementes e picadinha
½ xícara de azeite português
Sal e pimenta do reino
Alface crespa para enfeitar
Preparo:
Refogar a cebola e alho na metade do azeite e reservar
Assim que o feijão acabar de cozinhar tempere-o ainda quente com o vinagre, mistura de cebola e alho refogados em azeite, sal e pimenta do reino.
Deixar esfriar e juntar os outros ingredientes (exceto os ovos) misturar bem.
Verificar o tempero e servir enfeitando com os ovos e alface crespa.