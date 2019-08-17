Chef ensina o preparo de um "Mil folhas de legumes e scarmorza"

A receita deste sábado é vegetariana e uma criação do próprio Juarez Campos. Inspirado em um prato italiano, o chef vai ensinar o preparo de um “Mil folhas de legumes e scarmorza”. Confira!

Your browser does not support the audio element. CBN Dicas do Chefe - Juarez Campos - Mil Folhas de Legumes e Scarmorza - 7.45s - 17-08-19

A RECEITA:

[Rende 4 porções]

Ingredientes:

1 beringela média

1 abobrinha média

50g de scamorza (ou queijo resteia defumado)

2 tomates em rodelas de 0,5cm

200ml de molho de tomates

Folhas de manjericão

Sal a gosto

Rúculas em tirinhas

Preparo:

Corte a beringela e a abobrinha em rodelas de 0,5cm.

Salpique sal sobre elas e deixe-as inclinadas por 1 hora.

Lave e seque.

Grelhe as rodelas de beringela e abobrinha.

Monte intercalado beringela, tomate e manjericão, scamorza, abobrinha, tomate e manjericão, scamorza.

Leve ao forno quente para gratinar a 250°C.

Dica do chef:

Servir quente sobre molho de tomates com tirinha de rúcula por cima.

Observação: