Chef ensina o preparo de um "Mil folhas de legumes e scarmorza"

A receita deste sábado é vegetariana e uma criação do próprio Juarez Campos. Inspirado em um prato italiano, o chef vai ensinar o preparo de um “Mil folhas de legumes e scarmorza”. Confira!
CBN Dicas do Chefe - Juarez Campos - Mil Folhas de Legumes e Scarmorza - 7.45s - 17-08-19
A RECEITA:
[Rende 4 porções]
Ingredientes:
1 beringela média
1 abobrinha média
50g de scamorza (ou queijo resteia defumado)
2 tomates em rodelas de 0,5cm
200ml de molho de tomates
Folhas de manjericão
Sal a gosto
Rúculas em tirinhas
Preparo:
Corte a beringela e a abobrinha em rodelas de 0,5cm.
Salpique sal sobre elas e deixe-as inclinadas por 1 hora.
Lave e seque.
Grelhe as rodelas de beringela e abobrinha.
Monte intercalado beringela, tomate e manjericão, scamorza, abobrinha, tomate e manjericão, scamorza.
Leve ao forno quente para gratinar a 250°C.
Dica do chef:
Servir quente sobre molho de tomates com tirinha de rúcula por cima.
Observação:
A scamorza é um queijo italiano defumado similar à mussarela. Na falta dela, pode ser usado o queijo resteia, queijo provolone jovem ou mussarela de búfala.