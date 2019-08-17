Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN e as Dicas do Chef

Chef ensina o preparo de um "Mil folhas de legumes e scarmorza"

A scamorza é um queijo italiano defumado similar à mussarela

Publicado em 17 de Agosto de 2019 às 11:40

Publicado em 

17 ago 2019 às 11:40
A receita deste sábado é vegetariana e uma criação do próprio Juarez Campos. Inspirado em um prato italiano, o chef vai ensinar o preparo de um “Mil folhas de legumes e scarmorza”. Confira!
CBN Dicas do Chefe - Juarez Campos - Mil Folhas de Legumes e Scarmorza - 7.45s - 17-08-19
A RECEITA:
[Rende 4 porções]
Ingredientes:
1 beringela média
1 abobrinha média
50g de scamorza (ou queijo resteia defumado)
2 tomates em rodelas de 0,5cm
200ml de molho de tomates
Folhas de manjericão
Sal a gosto
Rúculas em tirinhas
Preparo:
Corte a beringela e a abobrinha em rodelas de 0,5cm.
Salpique sal sobre elas e deixe-as inclinadas por 1 hora.
Lave e seque.
Grelhe as rodelas de beringela e abobrinha.
Monte intercalado beringela, tomate e manjericão, scamorza, abobrinha, tomate e manjericão, scamorza.
Leve ao forno quente para gratinar a 250°C.
Dica do chef:
Servir quente sobre molho de tomates com tirinha de rúcula por cima.
Observação:
A scamorza é um queijo italiano defumado similar à mussarela. Na falta dela, pode ser usado o queijo resteia, queijo provolone jovem ou mussarela de búfala.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados