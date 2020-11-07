Chef ensina como preparar a deliciosa Salada de Fusilli Mediterrânea

Fusilli Crédito: Divulgação

A receita desta edição do CBN e as Dicas do Chef é inspirada na famosa dieta do Mediterrâneo, muito comum em países europeus banhados pelo mar de mesmo nome. Juarez Campos ensina como preparar uma salada de fusilli mediterrânea. Uma refeição completa e super fácil de fazer. Confira!

Your browser does not support the audio element. CBN e as Dicas do Chefe - Salada de Fusili Mediterraneo - COM VH - 10.47s - 07-11-20.mp3

A RECEITA:

Rendimento:

6 porções

Ingredientes:

- 500g de fusilli (parafuso) comum ou integral cozido

- 2 latas de atum ao óleo

- 1 cebola média cortada fina em meia lua

- 2 dentes de alho picados

- 2 tomates sem sementes e em cubos

- 2 colheres de sopa de azeitonas pretas sem sementes e em rodelas

- 2 colheres de sopa de alcaparras

- 1 colher de sopa de salsa e cebolinha verdes picadas

- 2 colher de sopa de folhas de manjericão

- 1 colher de sopa de vinagre de vinho tinto

- 1/2 pimentão amarelo em cubos (opcional)

- 1/2 pimenta dedo de moça sem sementes e picadinha

- 3/4 xícara de azeite extravirgem

- Sal e pimenta do reino

Preparo

1- Faça um vinagrete misturando 2 colheres de sopa de vinagre com 6 colheres de azeite.

2- Cozinhe o fusilli até ficar al dente.

3- Refogue a cebola e o alho no azeite e reserve.

4- Assim que os fusilli acabarem de cozinhar, tempere-os ainda quentes com o vinagrete e misture a cebola e o alho refogados em azeite, sal e pimenta-do-reino.

5- Deixe esfriar e junte os outros ingredientes. Misture bem e verifique o tempero.