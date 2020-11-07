Chef ensina como preparar a deliciosa Salada de Fusilli Mediterrânea

A receita desta edição do CBN e as Dicas do Chef é inspirada na famosa dieta do Mediterrâneo, muito comum em países europeus banhados pelo mar de mesmo nome. Juarez Campos ensina como preparar uma salada de fusilli mediterrânea. Uma refeição completa e super fácil de fazer. Confira!
CBN e as Dicas do Chefe - Salada de Fusili Mediterraneo - COM VH - 10.47s - 07-11-20.mp3
A RECEITA:
Rendimento:
6 porções
Ingredientes:
- 500g de fusilli (parafuso) comum ou integral cozido
- 2 latas de atum ao óleo
- 1 cebola média cortada fina em meia lua
- 2 dentes de alho picados
- 2 tomates sem sementes e em cubos
- 2 colheres de sopa de azeitonas pretas sem sementes e em rodelas
- 2 colheres de sopa de alcaparras
- 1 colher de sopa de salsa e cebolinha verdes picadas
- 2 colher de sopa de folhas de manjericão
- 1 colher de sopa de vinagre de vinho tinto
- 1/2 pimentão amarelo em cubos (opcional)
- 1/2 pimenta dedo de moça sem sementes e picadinha
- 3/4 xícara de azeite extravirgem
- Sal e pimenta do reino
Preparo
1- Faça um vinagrete misturando 2 colheres de sopa de vinagre com 6 colheres de azeite.
2- Cozinhe o fusilli até ficar al dente.
3- Refogue a cebola e o alho no azeite e reserve.
4- Assim que os fusilli acabarem de cozinhar, tempere-os ainda quentes com o vinagrete e misture a cebola e o alho refogados em azeite, sal e pimenta-do-reino.
5- Deixe esfriar e junte os outros ingredientes. Misture bem e verifique o tempero.
6- Sirva frio.