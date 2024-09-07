Celebre o aniversário de Vitória com um arroz de garoupa!

Nesta edição de "CBN e as Dicas do Chef", o Chef Juarez Campos inicia uma série de receitas especiais para destacar sabores bem capixabas. Às vésperas do aniversário de Vitória, a primeira receita em homenagem à capital do Espírito Santo é um arroz de garoupa salgada com banana da terra e abóbora! Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEF - 14.27s - 07-09-24.mp3
A RECEITA: Arroz de Garoupa Salgada com Banana da Terra e Abóbora
Ingredientes:
Ingredientes:
- 1 kg de file de garoupa
- 100g de sal grosso
- 4 tomates médios bem maduros, sem sementes e em cubos
- 2 cebolas médias em cubos
- 4 dentes de alho picados
- 2 maços de coentro picado
- 2 bananas da terra grandes maduras em cubos e fritas
- 2 colheres de sopa de óleo de urucum (sementes de urucum fervidas com óleo)
- ½ xícara de azeite
- 1 xicara de abobora descascada, em cubos médios e cozida (opcional)
- 1 xícara de caldo de peixe (feito com a cabeça do peixe, cebola, tomate, coentro, óleo de urucum e água)
- 1 maço de cebolinha verde picada
- Brotos de coentro (opcional)
- Aparas de peixe picadinhas
- Pimenta malagueta em conserva
- Arroz branco já cozido
- Salgue os files de garoupa com sal grosso e deixe na geladeira por 3 dias
- Diariamente escorra a água que se forma
- Na véspera do preparo dessalgar os files de garoupa em água fria trocando-a de 4 em 4 horas. (8 a 12 horas na geladeira) e corte-os em cubos médios
- Numa panela de barro capixaba aqueça o azeite e refogue as aparas de peixe, cebola e o alho
- Acrescente o tomate, metade do coentro, o óleo de urucum e refogue levemente
- Junte o caldo de peixe, misture e deixe cozinhar tampado até o tomate praticamente desmanchar
- Acerte o tempero e unte o arroz cozido, os cubos de garoupa salgada e mais caldo de peixe
- Cozinhe tampado até cozinhar o peixe
- Junte a banana, a abobora, coentro, cebolinha verde e coloque mais caldo de peixe. Se necessário. Este arroz deve ficar molhado
- Adicione gotas de pimenta a gosto e um fio de azeite
- Misture e sirva salpicado com coentro e cebolinha picados ou brotos de coentro