Celebre o aniversário de Vitória com um arroz de garoupa!

Nesta edição de "CBN e as Dicas do Chef", o Chef Juarez Campos inicia uma série de receitas especiais para destacar sabores bem capixabas. Às vésperas do aniversário de Vitória, a primeira receita em homenagem à capital do Espírito Santo é um arroz de garoupa salgada com banana da terra e abóbora! Ouça a conversa completa!