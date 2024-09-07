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CBN e as Dicas do Chef

Celebre o aniversário de Vitória com um arroz de garoupa!

Essa é a primeira receita da série em homenagem à capital do Espírito Santo

Publicado em 07 de Setembro de 2024 às 11:27

Publicado em 

07 set 2024 às 11:27
Garoupa, Garoupa miniatus, Oceano
Garoupa, Garoupa miniatus, Oceano Crédito: Pixabay
Nesta edição de "CBN e as Dicas do Chef", o Chef Juarez Campos inicia uma série de receitas especiais para destacar sabores bem capixabas. Às vésperas do aniversário de Vitória, a primeira receita em homenagem à capital do Espírito Santo é um arroz de garoupa salgada com banana da terra e abóbora! Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEF - 14.27s - 07-09-24.mp3
A RECEITA: Arroz de Garoupa Salgada com Banana da Terra e Abóbora

Ingredientes:
  • 1 kg de file de garoupa
  • 100g de sal grosso
  • 4 tomates médios bem maduros, sem sementes e em cubos
  • 2 cebolas médias em cubos
  • 4 dentes de alho picados
  • 2 maços de coentro picado
  • 2 bananas da terra grandes maduras em cubos e fritas
  • 2 colheres de sopa de óleo de urucum (sementes de urucum fervidas com óleo)
  • ½ xícara de azeite
  • 1 xicara de abobora descascada, em cubos médios e cozida (opcional)
  • 1 xícara de caldo de peixe (feito com a cabeça do peixe, cebola, tomate, coentro, óleo de urucum e água)
  • 1 maço de cebolinha verde picada
  • Brotos de coentro (opcional)
  • Aparas de peixe picadinhas
  • Pimenta malagueta em conserva
  • Arroz branco já cozido
Preparo:
  • Salgue os files de garoupa com sal grosso e deixe na geladeira por 3 dias
  • Diariamente escorra a água que se forma
  • Na véspera do preparo dessalgar os files de garoupa em água fria trocando-a de 4 em 4 horas. (8 a 12 horas na geladeira) e corte-os em cubos médios
  • Numa panela de barro capixaba aqueça o azeite e refogue as aparas de peixe, cebola e o alho
  • Acrescente o tomate, metade do coentro, o óleo de urucum e refogue levemente
  • Junte o caldo de peixe, misture e deixe cozinhar tampado até o tomate praticamente desmanchar
  • Acerte o tempero e unte o arroz cozido, os cubos de garoupa salgada e mais caldo de peixe
  • Cozinhe tampado até cozinhar o peixe
  • Junte a banana, a abobora, coentro, cebolinha verde e coloque mais caldo de peixe. Se necessário. Este arroz deve ficar molhado
  • Adicione gotas de pimenta a gosto e um fio de azeite
  • Misture e sirva salpicado com coentro e cebolinha picados ou brotos de coentro

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